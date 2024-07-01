Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, çocuk tacizi olaylarına ilişkin herkesi göreve davet etti

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşanan olaylara ilişkin, bu tür olayların büyümeden önlenmesi için herkesi göreve davet etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de göçmenler ve düzensiz göç konusunu köpürtmeye çalışan çevreler olduğunu belirterek, hükümetin son günlerde bu konuya dair açıklamalarını takdirle karşıladıklarını, Yeniden Refah Partisi olarak bu konuda her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşanan olaylara ilişkin Bekin, Orta Doğu'nun çok hassas bir süreçten geçtiğine işaret ederek, Türkiye'nin de içten içe bölünmesi için çalışan dış güçler olduğuna dikkati çekti.

Doğan Bekin, Kayseri'deki gibi münferit olayların çözüm yerinin Türk adaleti olduğunun altını çizerek, "Bu nedenle son kale olan Türkiye'nin sağlam olarak ayakta kalması hepimizin en büyük temennisidir. Bu konuların büyümeden bir an önce önlenmesi konusunda herkesi göreve davet ediyoruz." diye konuştu.

Fransa'daki genel seçimlerde aşırı sağcıların zafer kazanması karşısında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği beklentilerinin daha zor bir sürece doğru evirildiğini ifade eden Bekin, "Türkiye'de iktidarın bundan böyle kısa, orta ve uzun vadeli politikalarla Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerinde daha sağlıklı bir politika ortaya koyması artık kaçınılmazdır." dedi.

Bekin, siyonist İsrail'in uluslararası kararları hiçe sayarak, 1967 savaşından sonra işgal altında tuttuğu Filistin'in Batı Şeria'daki "B" bölgesinde yer alan 5 yerleşim birimini yasallaştırma planının onanmasının ise kabul edilebilir bir durum olmadığını bildirerek, bu kararı şiddetle telin ettiklerini söyledi.