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Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı

Yeniden Refah Partisi, yaklaşan yerel seçimler öncesi Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Toplantıda Erbakan'ın seçimde ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddialarını yalanlayan parti, "Haberler tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

17.12.2023 - 12:00,
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Yeniden Refah Partisi (YRP), Genel Başkan Fatih Erbakan'ın AK Parti ziyaretine dair açıklama yayınladı. Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde 'seçimde ittifak için bazı belediyeler istediği' iddialarını yalanlayan parti, bu yorumların partiyi yıprattığını ifade etti.

ERDOĞAN-ERBAKAN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yeniden Refah Partisi, hafta içi gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkan Fatih Erbakan görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır" denildi.

Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın yerel seçim ittifakı için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç.

"BASINDA YER ALAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın imzasıyla paylaşılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içi gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan görüşmesi sonrası yapılan "Erbakan'ın yerel seçim şartı, büyükşehirlerden birinin kendilerine verilmesi" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın 12 Aralık 2023 tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde yapmış oldukları görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz."

Yeniden Refah Partisi, Erbakan\'ın ittifak için Erdoğan\'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Abdülkadir Doğruyol: KONUŞTUĞU ZAMAN YALAN SÖYLER VEYA SÖYLERLER HANGİ TABİATIN ALAMETLERİNDEN BİRİDİR ? Yanıtla 1 2

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