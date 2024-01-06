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Yeniden Refah Partisi Pazartesi Günü Adaylarını Açıklayacak - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Pazartesi Günü Adaylarını Açıklayacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, pazartesi günü 60'a yakın ilçe ve belde belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini duyurdu. Partinin üye sayısı da 4 ayda 260 binden 369 bine yükseldi. Erbakan, hedeflerinin 31 Mart seçimlerinde milleti Yeniden Refah ve milli görüş belediyeciliğiyle buluşturmak olduğunu belirtti. Ayrıca, bugün bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarını açıklayacaklarını ve pazartesi günü de 60'a yakın ilçe ve belde belediye başkan adayını ilan edeceklerini söyledi. Erbakan, ittifak sürecinin ise pazartesi günü netleşeceğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Pazartesi Günü Adaylarını Açıklayacak
06.01.2024 - 14:19,
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, pazartesi günü 60'a yakın ilçe ve belde belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini bildirdi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda, partinin üye kaydında rekor kırdığını belirterek, üye sayısının 4 ayda 260 binden 369 bine yükseldiğini söyledi.

Üye sayılarında Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu ifade eden Erbakan, "Hedefimiz, 31 Mart seçimlerinde milletimizi Yeniden Refah ve milli görüş belediyeciliğiyle ahlaklı belediyecilikle yeniden buluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Bugün bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarını açıklayacaklarını bildiren Erbakan, pazartesi günü de parti genel merkezinde 60'a yakın ilçe ve belde belediye başkan adayını ilan edeceklerini dile getirdi.

Erbakan, "Böylece bugüne kadar ilan ettiğimiz adayımız 214'e ulaşmış olacak. Kısa bir süre içerisinde de bütün adaylarımızı belirlemiş olacağız. Bugünün adayları inşallah 31 Mart sonrasının belediye başkanları olacaklar." dedi.

Bir gazetecinin ittifak sürecinin hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Erbakan, şunları söyledi:

"Pazartesi günü son bir görüşme yapılmış ve artık durum netleşmiş olacak. Ancak bizim buradaki hedefimiz sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Burada bir ittifak olması halinde dahi herhangi bir ilimizi, ilçemizi buralar dışında etkilememektedir. 450 beldede 900 ilçede ve diğer illerimizde, tamamen belediye meclislerinde, il genel meclislerinde kendi adaylarımızla logomuzla seçimlere gireceğiz. Bunda bir değişiklik olması söz konusu değil. Pazartesi günü sadece İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun bir netleşmesi söz konusu olacak. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa, bizim Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkan adaylarımız seçimlere girecek. Bu konuda da hazırlıklarımız var."

Dört ilde belediye başkan adayları açıklandı

Toplantıda partinin Mersin, Van, Bartın ve Uşak adayları açıklandı.

Buna göre, Yeniden Refah Partisinin Mersin'de büyükşehir belediye başkan adayı İzzeddin Alkan, Van'da büyükşehir belediye başkan adayı Abdullah Sadıksoy, Bartın'da belediye başkan adayı Faruk Tutkun ve Uşak'ta belediye başkan adayı Erol Korkmaz oldu.

Kaynak: AA
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