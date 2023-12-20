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Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini açıkladı. Erbakan, ayrıca 2028 genel seçimlerine iktidar adayı olarak gireceklerini belirtti.

20.12.2023 - 15:17,  Güncelleme: 15:32
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Asgari ücret pazarlığı devam ederken siyasi partilerden peş peşe öneriler gelmeye devam ediyor. Son öneri ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Erbakan asgari ücretin 22 bin 500, 23 bin lira seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

"TEK ZAM YETERLİ DEĞİL"

Erbakan asgari ücret zammına ilişkin, "Yoksulluk sınırının 50 bin liraya dayandığı, açlık sınırının ise 15 bin lira seviyesinde olduğu bir ortamda, 11 bin 400 liralık bir asgari ücret elbette ki yeterli değildir, insani değildir ancak yetkililerin açıklamaları, sayın bakanın açıklamaları, bu sene asgari ücrete bir defaya mahsus zam yapılacağı ve bu zammın da yüzde 36-37 üzerinden yapılacağı ifade ediliyor. Bu zammın yapılması halinde asgari ücretli milyonlar önümüzdeki sene nisan, mayıs, hazirandan itibaren yeniden aç kalmaya mahkum olacaklardır. Bir defaya mahsus ve yüzde 36-37'lik bir zammın kesinlikle yetmesi mümkün değildir." dedi.

"23 BİN LİRA OLMALI"

Asgari ücret zammı önerisini de açıklayan Erbakan, "Burada ifade diyoruz ki en azından bir aileye 2 asgari ücret girdiğinde, bu aile en azından yoksulluk sınırında olmalıdır. Yani bu da asgari ücretin 22 bin 500 lira 23 bin lira seviyesine getirilmesi demektir" ifadelerini kullandı.

PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Asgari ücrette pazarlık devam ederken siyasi partilerden de peş peşe öneriler geldi. İşte siyasi partilerin önerileri:

  • Gelecek Partisi: En az 17 bin TL olmalı
  • DEM Parti: En az25 bin TL olmalı
  • CHP: 2024'ün ilk 6 ayı için 19 bin 392 TL (2 zam yapılmalı diyorlar)
  • İYİ Parti: 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin TL, Temmuz ayı için ise 20 bin 500 TL
Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
Kaynak: DHA
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