Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler iyiden iyiye yaklaşırken, adaylar da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün sahaya inerek sokağın nabzını tutmak istedi. Seçim çalışmaları için Manisa Sarıgöl'e giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün vatandaşlardan ağır eleştiri alınca ortalık karıştı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, hakkında Manisa sokaklarına asılan "Kayıp bulundu" afişleriyle gündeme gelmişti. Ergün'ün fotoğrafının yer aldığı ilanda "5 senedir haber alınamayan Cengiz Ergün, seçimin başlamasıyla Manisa'da göründü" ifadeleri yer alıyordu.
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisi gıda katkı maddeleri, İYİ Parti Bursa'da keşfedilen fay hattı, DEM Parti enflasyon ve CHP 1 Mart 2003 Irak tezkeresi ile ilgili grup önerilerini görüşmüştür. Ancak bu öneriler kabul edilmemiştir.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir çöplüğü bölgesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapılan mart ayı meclis toplantısında, şehrin inşası ve ihyası konusunda önemli adımlar atıldığı belirtildi. Asya, toplumun her kesimi için güzel işlere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve siyasetin hizmet üretmek amacıyla yapıldığını vurguladı. Gelecek dönemde de aynı anlayışla hareket edeceklerini ve şehrin daha güzel bir şekilde inşa edilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarımsaklı Salı Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, pazar esnafıyla buluşup talepleri dinledi. Başkan Ergin, 'Gönülden gönüle sohbetlerimizde, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını dinledik. Sarımsaklı'da yapacaklarımızı konuştuk' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesinde kurulan Fatih Pazar Yeri'nde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşlar, hayat pahalılığından ve alım güçlerinin düşmesinden yakınarak sorunlarını dile getirdi. Çerçioğlu ise sosyal belediyecilik anlayışını artırarak devam ettireceklerini belirtti.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Bekirler, Doğuca, Hamidiye, Ulupınar, Durasıl ve Hasköy Mahalleleri'ni ziyaret ederek, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacağını söyledi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, meclis üyesi adaylarıyla birlikte Muhtarlar Derneği, Çilek Halk Otobüsçüleri Kooperatifi ve Murat Taksi durağını ziyaret etti. Posbıyık, 'Ereğli'de kaotik ortama ve çetelere izin vermem. Kdz. Ereğli halkının haklarını sonuna kadar savunacağım' dedi.
Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmarisli gençlerle bir araya gelerek soruları cevapladı ve Marmaris'in geleceği için adım attığını belirtti.
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