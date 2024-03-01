Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı - Son Dakika
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Politika

Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Sarıgöl'de vatandaşlarla buluştu. Ancak Ergün, vatandaşlardan ağır eleştiriler aldı.

01.03.2024 17:56  Güncelleme: 18:01
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31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler iyiden iyiye yaklaşırken, adaylar da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün sahaya inerek sokağın nabzını tutmak istedi. Seçim çalışmaları için Manisa Sarıgöl'e giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün vatandaşlardan ağır eleştiri alınca ortalık karıştı.

HAKKINDA SOKAKLARA "BULUNDU" AFİŞİ ASILMIŞTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, hakkında Manisa sokaklarına asılan "Kayıp bulundu" afişleriyle gündeme gelmişti. Ergün'ün fotoğrafının yer aldığı ilanda "5 senedir haber alınamayan Cengiz Ergün, seçimin başlamasıyla Manisa'da göründü" ifadeleri yer alıyordu.

Yerel Seçimler Öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Vatandaşlardan Ağır Eleştiri
Yerel Seçimler Öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Vatandaşlardan Ağır Eleştiri
Yerel Seçimler Öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Vatandaşlardan Ağır Eleştiri
Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı

Cengiz Ergün, Sarıgöl, Manisa, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erman AyRı: secmeyin arkadas izmir ankara istanbul ayni dertte bunlara hangi akilla oy veriyosunuz 26 16 Yanıtla
  • Turgut T: kesin chpli belediye başkanıdır dimi 5 1 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Manisa kadim belde.. Hiç kaldı bugün elde Yiyin efendi ye sen de Unutma..! Cep yok kefende.. 1 0 Yanıtla
  • Beytullah Hızlı: Terliğe oy veririz diyen sürüye bak sen hele kendi seçtiğinizden bile memnun değilsiniz komedi dizisi gibi 80 senedir aynı teraneyi izliyor Türk halkı.Sizden çektiğimiz kadar kimseden çekmedi bu millet 0 0 Yanıtla

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