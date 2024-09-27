Yerlikaya: Terörün finansmanı için her kuruşu engelleyeceğiz

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörün finansmanı ile ilgili bizim için 1 TL ile 1 milyon lira arasında hiç fark yok. Biz, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, pusu kuran terör örgütlerine bir kuruş bile gitmemesi için çalışıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılmak üzere Aydın'a geldi. Bakan Yerlikaya AK Parti İl Başkanlığı ve Aydın Valiliği ziyareti sonrasında "Türkiye'nin Huzuru" adlı güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Yerlikaya toplantı sonrasında basın mensuplarına Türkiye ve Aydın genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

"Durmadan mücadelemize devam ediyoruz"

Vatandaşların güvenliği için İçişleri Bakanlığı olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Şehirlerimiz huzurluysa Türkiye huzurludur. Aziz milletimiz güvendedir. Bu anlamda mücadelemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kamu düzenimiz hukuktan taviz vermeden devam edecek. İçişleri Bakanlığı olarak 04 Haziran 2023 tarihinden bugüne kadar terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve düzensiz göç göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile durmadan mücadele ediyoruz" dedi.

"Aydınla ilgili verileri paylaştı"

İçişleri Bakanlığı olarak suçların önlenmesi, olay sayılarını düşürmekle ilgili, rakamları verdiklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Aydın'da 1 Ocak-31 Ağustos 2024 yani yılın ilk 8 ayını, 2023 yılının aynı dönemi ile kıyasladığımız zaman kişilere karşı işlenen on önemli suçta yüzde 11,2 olay sayısı düşmüş. Mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta yüzde 30,8 olay sayısını düşürmüşler. Kişilere karşı işlenen on önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 95,8. Mal varlığına karşı işlenen suçta aydınlatma oranımız Türkiye ortalamasının biraz gerisinde onun da sebeplerini uzun uzun değerlendirdik. Bu dönemde 2 bin 583 hapis yakalama ile arkadaşların performansları takdire şayan. Aydın'da ruhsatsız silahla ilgili yılın ilk sekiz ayında 878 kişi yakalanarak bunlarla ilgili işlem yapılmış, 652 silah yakalanmış. Meclisimiz 01 Ekim'de göreve başlandığında ruhsatsız silah cezasının daha caydırıcı olmasıyla ilgili bir hazırlığımız var. Meclisimizle beraber ne noktaya getireceğimiz göreceğiz. Organize suçlar yani şehir eşkıyaları olarak tabir ettiğimiz, yani suç işlemekle kibirlenenlerle ilgili emniyetimiz ve jandarmamız Aydın'da da kararlılıkla mücadele ediyor. 14 operasyon yapmış arkadaşlarımız burada 70 tutuklu 51 adli kontrol 12 organize suç çetesi çökertildi. Biz şehrimizde bir tane organize suç örgütü kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Terörle ilgili yine yılın ilk sekiz ayında 126 şehir operasyonu 6 tutuklu 95 adli kontrol, yine 126 kırsal operasyonda 2 terörist sağ olarak etkisiz hale getirildi. FETÖ ile ilgili 49 operasyon yapıldı, 24 tutuklu 40 adli kontrol, DEAŞ terör örgütü ile ilgili 8 operasyon bir adli kontrol, Sol terör örgütleriyle ilgili 82 operasyon 72 adli kontrol olduğunu da belirtmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Terör örgütlerine bir kuruş bile gitmemesi için çalışıyoruz"

Konuşmasında Aydın'da terörizmin finansmanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Terörizmin finansmanı ile ilgili olarak üç operasyon var henüz tutuklu yok, ama takipli projeler var. Terörün finansmanı ile ilgili bizim için 1 TL ile 1 milyon lira arasında hiç fark yok. Biz birliğimiz beraberliğimize kardeşliğimize pusu kuran terör örgütlerine bir kuruş bile gitmemesi için çalışıyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede 53 kilogram toplamda ele geçirilen uyuşturucu miktarı. 15 bin 527 ise adet cinsinden ele geçirilenlerin sayısı. 1405 ise kök olarak ele geçirilenlerin sayısı. Satıcılık ve imalle ilgili 223 operasyon yapıldı,136 tutuklu 44 adli kontrol. Kullanıcılıkla ilgili 2 bin 523 kişi, burada 6 tutuklu bir adli kontrol, toplamda 142 tutuklu 45 adli kontrol olduğunu da belirtmek istiyoruz. Biz arz cephesinde İçişleri Bakanlığı olarak mücadele ediyoruz. Aynı zamanda kapılarımızda gümrük muhafazayla birlikte gayret gösteriyoruz. Talep cephesinde toplumsal bir seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir mücadele, uyuşturucu ile mücadele. Vatandaşlarımızda istirhamımız odur ki güvenlik güçlerimize yardımcı olmak" dedi.

"Göçmen kaçakçılarına göz açtırmamaya kararlıyız"

Bakan Yerlikaya düzensiz göçle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın'da 18 bin 305 düzenli yani yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunun 8 bin 332'si Suriyeli, 9876'sı ikamet izinli, 97'si uluslararası koruma kapsamında. Yine her fırsatta ifade ediyoruz, göçmen kaçakçılarına göz açtırmamaya kararlıyız. Türkiye genelinde 04 Haziran 2023'ten bu ana kadar şimdilik 5 bin 900 rakamına ulaştık tutuklamada, Aydın'da bu rakam yılbaşından bugüne 31. Arkadaşlarımızla bunun tekrardan altını çizdik, çünkü bizim deniz hududumuz var. Toplam 270 mobil göç aracımızın beşinin burada hizmet verdiğini ve şimdilik 12 bin 572 yabancının kimlik sorgulamalarının yapıldığı ve burada 258 düzensiz göçmenin tespit edilerek sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine gönderildiğini ifade etmek istiyoruz. 19 Temmuz 2023 tarihinde mobil göç araçları hizmete girdi. Türkiye'nin her yerinde 270 aracımız var. Bu araçlarla bugüne kadar 1 milyon 578 bin yabancının kimlik sorgulaması yapıldı. Yaklaşık 139 bin düzensiz göçmen bu şekilde tespit edilerek geri gönderme merkezlerine gönderildi" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Aydın'da kaçakçılıkla ilgili Aydın'da 202 operasyon yapıldığını, 2 tutuklu 9 adli kontrol olduğunu, bunlardan dolayı 54.7 milyon dolarlık vergi kaybının ekipler tarafından önlendiğini açıkladı.

"Işığı sönmeden çalışıyor"

Bakan Yerlikaya siber suçlarla ilgili olarak, "Siberle ilgili sanal devriye ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın siber başkanlığı gece gündüz demeden ışığı sönmeden çalışıyor, Aydın'da da çalışıyor. Terörle ilgili 554 hesap incelenmiş, 172 gözaltı 3 tutuklu, yasa dışı bahis, ödeme 36 operasyon yapılmış 130 gözaltı 59 tutuklu, çevrimiçi çocuk istismarı ile ilgili 38 operasyon 39 gözaltı yapılmış, yargılamaları devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Aydın'a 194 yeni araç"

7 bin 204 aracın Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle teşkilata hizmete alındığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Bizim o araçlardan buraya toplamda 194 araç Aydın ilinin hizmetine sunuldu. Yakın zamanda bu araçlarımızın devriye sayılarını ne kadar arttırdığını, trafik hizmetlerinde devriye sayılarımızı ne kadar arttırdığını sizlerle beraber paylaşacağım. Amacımızı ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının sayılarını düşürmek. Bunun için kontrollerimizi arttırarak hem jandarma hem de emniyette yapmakta kararlıyız. Bu noktada birbirimize yardımcı olmamız lazım. Biz evden sağlıkla çıkıp varacağımız yere güvenle varmak istiyoruz. Bunun için denetimlerimiz durmadan devam edecek" dedi.

"Emniyet ihalesi sürüyor, valilik binası için çalışma başlatıldı"

Aydın'da İçişleri Bakanlığı olarak devam eden projeler ile ilgili bilgilendirmede bulunan Bakan Yerlikaya, "Aydın Emniyet Müdürlüğü ile ilgili ihale sürecimiz devam ediyor, bunu tamamlamakta kararlıyız. Aynı şekilde tarihi kadim Aydın Valilik binamız var. Yeriyle ilgili bir çalışma var. Bununla ilgili biz en kısa zamanda Aydın'ın tarihine mimari dokusuna uyan ve görüldüğü zaman herkesin beğeneceği Aydın Valilik Binasıyla ilgili mimari tasarım ve sonrasında da ihale öncesi plan proje evraklarını yapmayla da ilgili gayretlerimiz göstereceğiz. Sonra da bunun yatırım programına alınmasıyla ilgili süreci de titizlikle takip edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonu'ndaki Türkiye'nin Huzuru toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve daire amirleri katıldı. - AYDIN