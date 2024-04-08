Yeşilyurt Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sonrası Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında ilk kez toplantı. Yoğun bir gündemin yer aldığı mecliste konuşan Başkan Geçit, "Yeşilyurt'umuzda deprem yaralarını sarmak ve iki yıl içerisinde ilçemizi yeniden ayağa kaldırmak için Meclisimize büyük görevler düşmektedir" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak seçilen Prof. Dr. İlhan Geçit ile Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Nisan Ayı Toplantısında ilk kez bir araya geldiler. Yeni dönemin hayırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Meclis Üyelerinin destekleriyle birlikte Yeşilyurt'u Türkiye Yüzyılına uygun bir ilçe hüviyetine kavuşturacaklarını ve vatandaşların beklentilerine maksimum düzeyde karşılık vereceklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra ilk toplantısını yaptı. Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığında gerçekleşen ilk Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 07 Mart 2024 Tarihli Mart Ayı Toplantısının karar özeti kabul edildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliğine seçilenleri tebrik ettikten sonra Meclisin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediye Meclisinde planlı, uyumlu ve koordineli çalışmanın ön planda tutulacağını, Meclis Üyelerinin fikir ve tespitlerinin Yeşilyurt'ta hayata geçecek yeni hizmetlere ışık tutacağını söyledi.

"Bu dönemde önemli ve kritik kararlar alacağız"

Meclis çatısı altında farklı fikir, öneri ve tespitlerin olmasını düşünce zenginliği olarak gördüklerini belirten Başkan Geçit, bu yaklaşımların doğru ve kalıcı hizmetlere ulaşmada kendilerine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Belediye meclislerinin ülkelerin, şehirlerin ve ilçelerin geleceğini belirleyecek kararlar aldığını ifade eden Geçit, "Bugünden geleceğe giden hizmet yolculuğunun ilk adımı meclislerde alınan kararlarlardır. Yeşilyurt Belediye Meclisi olarak şehrimizin ve ilçemizin yeniden imarı, inşası ve ihyası noktasında bu dönemde önemli ve kritik kararlar alacağız. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketlerinden ciddi seviyede etkilenen Yeşilyurt'umuzda deprem yaralarını sarmak ve iki yıl içerisinde ilçemizi yeniden ayağa kaldırmak için Meclisimize büyük görevler düşmektedir. Bizler ilk göreve geldiğimiz zaman ifade ettiğimiz gibi; ortak akıl, istişare ve fikir alış verişleriyle ilçemizin hem bugününü hem de yarınlarını ilgilendiren kararlar alacağız. Tüm kararlarımızı Meclisimizin kıymetli üyelerinin düşünce ve önerilerinden yola çıkarak alacağız. " şeklinde konuştu.

"İletişim kanallarımızı sürekli açık ve diri tutacağız"

Yeşilyurt Belediye Meclisinde planlı ve koordineli çalışma olacağını sözlerine ekleyen Başkan Geçit konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediye Meclisi olarak şehrimizin ve ilçemizin menfaatine uygun tüm kararları alırken, planlı ve koordineli olacağız, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesin düşüncesine ve tespitine açık olacağız. Vatandaşlarımızın sesi olan Meclis Üyelerimizin talepleri ve eleştirileri bizim için çok kıymetlidir ve milletimize hizmet ederken bu taleplerin yolumuzu aydınlatacağını biliyoruz. Meclisimizde siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Meclis Üyelerimizi dikkatlice dinleyeceğiz, notlarımızı alacağız, ben yaptım oldu asla demeyeceğiz, iletişim kanallarımızı sürekli açık ve diri tutacağız. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek her işimizi dikkatli ve özenli yapacağız. Şehrimizin yararına olabilecek her türlü görüş ve önerilerini dikkate almaktan mutluluk duyacağımı da belirtmek istiyorum. Önümüzde 5 yıl gibi uzun bir süre var. Bu süre içerisinde çok çalışarak bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak, böylesine müstesna değerlere, geçmişe ve tarihe sahip Yeşilyurt'a Belediye Başkanı olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bu görevi, layık olduğu şekilde dürüstçe, sevgiyle, yılmadan yorulmadan çalışarak yerine getireceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Seçim öncesinde yaptığımız çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen, yüreklerini ve coşkularını ortaya koyan, bizlere oy veren ya da vermeyen tüm hemşehrilerimizi canı gönülden kucaklıyorum. Hep beraber el ele vererek Yeşilyurt'umuzu hak ettiği yere inşallah getireceğiz. 2024 ile 2029 Yılları arasında yapacağımız tüm toplantılarda alacağımız kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum, Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun."

Komisyon üyeleri belirlendi

Malatyalıların ve Meclis Üyelerinin Ramazan Bayramını tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit'in konuşmasından sonra 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili Seçimi, 2 asıl 2 yedek Katip Üyeleri, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapıldı.

Meclis Başkanvekilleri, iki asıl, iki yedek Meclis Katip üyesinin seçimi 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca gizli oylama ile yapılırken, ihtisas komisyonlarının üye seçimleri ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca açık oylama ile belirlendi.

2024 yılı içerisinde Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülecek olan projeler ve yatırımlar başta olmak üzere TOKİ, Maliye Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü gibi kamu, kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit'e yetki verilmesine yönelik gündem maddesi onaylanırken, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılıklarına Sabri Akın, Hasan Atay ve Erkan Özgür'ün getirildiğine yönelik Meclis Üyelerine bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM LTD. ŞTİ, Yeşil Gıda Seracılık LTD. ŞTİ. ile Personel A.Ş.'ye Genel Kurullarda imza yetkilisi olarak Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın'ın atanmasına karar verildi.

Yoğun bir gündemle Nisan Ayı Toplantısını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yeniden toplanarak Mayıs Ayı Toplantısını gerçekleştirecek. - MALATYA