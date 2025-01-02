Yeşilyurt Genç Meclis İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Genç Meclis İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Yeşilyurt Genç Meclis İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin işbirliğiyle kurulan Yeşilyurt Genç Meclis, ilk toplantısını yaparak meclis başkanını ve başkanvekiliğini seçti. Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gençlerin katılımını destekleyerek, onların fikirlerini dinledi.

02.01.2025 11:35  Güncelleme: 11:37
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Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin işbirliğiyle Malatya'ya kazandırılan 'Yeşilyurt Genç Meclis' ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Gençlerin ülke ve kent yönetiminin karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesi amacıyla Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin işbirliğiyle Malatya'ya kazandırılan 'Yeşilyurt Genç Meclis' ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıda meclis başkanı ve meclis başkanvekilliği seçimi yapıldı. Gençlere verdiği bir sözü daha yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de ilk meclis toplantısında gençleri yalnız bırakmayarak, yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in seçim vaatlerinden olup, Yeşilyurt Kent Konseyi'nin destekleriyle hayata geçen Yeşilyurt Genç Meclis'in 53 kişiden oluşan gönüllü üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda ilk kez bir araya geldi. İlk kez meclis koltuklarına oturup, farklı bir deneyime yelken açan gençlerin heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi.

Meclis çalışma ve usulleri anlatıldı

Malatya ve Yeşilyurt'un genç potansiyelini daha aktif ve hareketli hale getirmek, gençlerin ülke ve kent yönetimlerine fikirleriyle katkı sunmalarının önünü açmak amacıyla hayata geçen Yeşilyurt Genç Meclis'in ilk toplantısında yerel yönetimlerin meclis çalışma usul ve yönetmelikleri hakkında Yeşilyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zafer Katırcı tarafından sunum yapıldı. Soru-cevap formatında gerçekleşen sunumun ardından Trabzon'daki üniversite eğitimi döneminde 'Genç Meclis' projelerinde çalışan Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Yusuf Kocaman ise deneyim ve tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Meclis başkanı ve başkanvekili belli oldu

Yeşilyurt Belediye Meclisiyle entegre halinde çalışıp, alacakları kararlarla Malatya ve Yeşilyurt'un gerek fiziksel dönüşümü gerekse de sosyal, kültürel, sportif, inovasyon, teknolojik, sanatsal, turizm ve gastronomi alanındaki değişim sürecine fikirleriyle katkı sunacak olan 'Yeşilyurt Genç Meclis' Üyeleri, toplantının devamında meclis başkanı ile başkanvekili seçimini yaptı. Yapılan gizli oylamanın ardından Meclis Başkanlığına 21 yaşındaki Batuhan Ayaz, Meclis Başkan Vekilliğine ise 25 yaşındaki Yusuf Salih Tatar seçildi.

Seçimlerin ardından konuşan Yeşilyurt Genç Meclis Başkanı Batuhan Ayaz, Yeşilyurt Genç Meclisinin gençlerin fikirleri ve enerjisini ilçemizin geleceğine yön vermek için bir araya getiren önemli bir platform olduğunu ifade ederken, "Bizler burada sadece kendimizin değil, ilçemizdeki tüm gençlerin sesi olacağız. Bu platform gençlerin çözüm odaklı düşünebileceği, fikirlerini özgürce paylaşabileceği ve ilçemizin kalkınmasında aktif rol oynayacağı güçlü bir alan oluşturmaktadır. Bugün atılan bu adım Yeşilyurt'un gençlik enerjisiyle daha güçlü bir geleceğin şekillenmesinin bir göstergesidir. Meclis toplantılarımıza katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu değerli fırsatı bize sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. İlhan Geçit'e ve ekibine tüm gençler adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Geçit de gençleri yalnız bırakmadı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise ülke ve kent yönetiminde söz sahibi olma yolunda ilk adımı atan gençleri toplantıda yalnız bırakmadı. Gençlerle tek tek tokalaşarak tebrik eden Başkan Geçit, seçim dönemindeki vaatlerinden olan 'Yeşilyurt Genç Meclis' projesini Yeşilyurt Kent Konseyi ile işbirliği halinde gerçeğe dönüştürdüklerini, bu sayede gençlerin fikir ve tespitlerinden maksimum seviyede faydalanacaklarını söyledi. 53 kişiden oluşan 'Yeşilyurt Genç Meclis' çalışmalarına destek veren Gönüllü Meclis Üyelerine başarılar dileyen Başkan Geçit, temel hedeflerinin gençlerin enerjisini, hayallerini ve motivasyonunu şehrin geleceğine katkı olarak sunmak olduğunu ifade etti.

Toplumun en dinamik yapısının gençler olduğunu anımsatan Başkan Geçit, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerindeki Meclis yapısının aynısının 'Yeşilyurt Genç Meclis' içinde geçerli olduğunu, encümen ve ihtisas komisyonlarında görev alan gençlerin kendi alanlarında şehrin hem bugününü hem de geleceğini ilgilendiren kararlar alacaklarını, Yeşilyurt Genç Meclisin Yeşilyurt Belediye Meclisinin stratejik ortağı olduğunu dile getirdi.

Başkan Geçit, gençlere sonuna kadar inandıklarını ve güvendiklerini, deprem felaketinden sonra toparlanmaya ve ayağa kalkmaya hazırlanan Malatya ve Yeşilyurt'un değişim, dönüşüm ve iyileşme sürecinde Yeşilyurt Genç Meclis çalışmalarından ciddi seviyede faydalanacaklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Genç Meclis İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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