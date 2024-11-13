Yıldırım'dan İBB'nin Harcamalarına Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Yıldırım'dan İBB'nin Harcamalarına Eleştiri

Adem Yıldırım, İBB'nin Paris'teki İstanbul Evi Projesi için gizli harcamalar yaptığını iddia etti.

13.11.2024 17:49
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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Paris'teki İstanbul Evi Projesi için uçak bileti, konaklama hizmeti giderlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasasından ödendiğini belirterek, "Hani sizin sponsorlar nerede? Kasadan aldığınız parayı gizliyorsunuz." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'den seçilen bazı belediye başkanlarının yerel seçim sürecinde "suyu bedava yapacağız" vaadinde bulunduklarını ancak bu vaatlerini yerine getirmediklerini söyledi.

Adem Yıldırım, "Bugün Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri dahil tüm CHP'li büyükşehir belediyeleri suya yüzde 800 oranında zam yaptı. Şu anda CHP'li belediyelerin olduğu yerde su faturaları, elektrik faturalarından daha fazla geliyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te "İstanbul Evi" etkinliği düzenlediğini hatırlatan Yıldırım, belediyenin, etkinliğin giderlerinin sponsorlarca karşılandığına yönelik daha önce açıklama yaptığını ancak bunun doğru olmadığını anlattı.

Yıldırım, "İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Ticaret AŞ tarafından ihale ilanı yapılmış. 23 Temmuz 2024 hizmet alımı, yaklaşık maliyet 10 milyon 889 bin lira. İstanbul Evi kapsamında uçak bileti, konaklama ve başka hizmet alınmış. Hani sizin sponsorlar nerede? Kasadan aldığınız parayı gizliyorsunuz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, yatsıyı bulmadan mumunuz yandı ve şimdi sönmeye başladı." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konserler için ödenen ücretleri eleştiren Yıldırım, "Milletin elektrik, su parasını alıp sanatçıya veriyorlar." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, tasarruf tedbirleri kapsamında kentteki bazı camilerin güvenliğinin sağlanmayacağına yönelik Bursa Valiliğine yazı yazdığını belirten Yıldırım, "Bir sanatçıya 80, diğerine 69 milyon vereceksiniz, tasarruf tedbirleri kapsamında tarihi camilerimizde 'Ben bu hizmeti vermiyorum' diyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yıldırım'dan İBB'nin Harcamalarına Eleştiri - Son Dakika

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