Yılmaz: AK Parti, özgürlüğün ve birliğin sembolü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Görüyoruz, hiçbir şey yapmayıp seçimlerde verdikleri sözleri seçimden sonra hatırlamıyorlar. Birdenbire her şey silinip gidiyor. O yüzden değerli kardeşlerim yerelde neyseniz genelde de o olursunuz." dedi.

Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen Mersin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ün sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınmasına değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"O 28 Şubat zihniyeti maalesef bir fırsat bulduğunda hemen hortluyor. Bunu bir kez daha gördük. Cenabıallah böyle zihniyetlere fırsat vermesin inşallah. Milletimiz de basiretiyle, ferasetiyle bu 28 Şubat zihniyetine bir daha asla geçit vermeyecek. 28 Şubat'ta ne demişlerdi? '1000 yıl sürecek' demişler. Çok şükür 5 sene bile sürmedi. Asla o günlere Türkiye geri dönmeyecek. Bu aziz millet o zihniyeti tarihin çöp tenekesine atmıştır."

Yılmaz, bugüne kadar anlatmakla bitmeyen hizmetler yaptıklarını belirterek, "Bütün bunların ötesinde AK Parti özgürlük demektir. Başörtüsüne özgürlük demektir, insanların ana diline özgürlük demektir, fikir hürriyeti demektir. AK Parti bu milletin kendi değerleriyle savaşmaması, tam tersine tarihten, medeniyetinden getirdiği değerleriyle bütünleşmesi, geleceğe yürümesi demektir." ifadesini kullandı.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı bu toplumun ana damarıdır"

Yılmaz, bir toplumda devletin ve milletin farklı yönlere bakması halinde o toplumun kalkınamayacağını, enerjisini boş yere harcayacağını dile getirdi.

AK Parti döneminde artık devlet ve milletin aynı yöne baktığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı'nı devletimizle, milletimizle birlik, beraberlik içinde başaracağız. Bir daha Allah'ın izniyle devlet ve milletin karşı karşıya getirilmesine izin vermeyeceğiz. AK Parti geçmişle geleceği bütünleştiren bir siyasi harekettir. Uzun yıllar, geçmiş değerlerimizi kalkınmanın, modern bir toplum, bir devlet olmanın önünde bir engel gibi göstermeye çalıştılar. Biz buna inanmıyoruz. Bir toplum geçmişine, tarihine, medeniyetine ne kadar çok sahip çıkarsa o kadar sağlam bir zemin üzerinde geleceğe yürür, modern, gelişmiş bir toplum olur. Bizim geçmiş değerlerimiz kalkınmanın, gelişmenin önünde bir engel değil. Tam aksine gelişme, modernleşme adı altında bu toplumda özgürlükleri yok edenler bu ülkenin gelişmesine engel oldular. Bunun altını çizmek isterim. AK Parti 'ben' diyenlerin değil, 'biz' diyenlerin partisidir. Bir kesimin, bir grubun menfaatini veya bir şahsın menfaatini ön plana koyup hareket eden bir parti değildir AK Parti. AK Parti, 'neyi başardıksa hep birlikte başardık' diyenlerin, birlik beraberlik içinde olanların partisidir. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu toplumun ana damarıdır."

Dünya ve bölgenin karışık olduğu dönemlerde liderlerin öneminin bir kat daha arttığına dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin tecrübeli, dirayetli, milletini seven, gece-gündüz çalışan bir liderinin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin altından kalkabildiğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir lider olmasa, bu siyasi istikrar olmasa, Cumhur İttifakı olmasa 3 yılda bunun altından kalkabilir miydik? Hayır. En gelişmiş dediğimiz ülkeler de kalkamazdı. Bakın 90 milyar dolardan fazla kaynak aktardık biz bu işe. Son 3 yılda ekstra, yani hiç hesabımızda olmayan 90 milyar dolardan fazla para harcadık. Depremden sonra ben bölgeye gittim. 'Bırakın bu binaları yapmayı bu enkaz bile birkaç seneye kalkmaz.' diyorlardı. O kadar büyük bir depremden bahsediyoruz. Bir ülke büyüklüğünde bir alan. Geçtiğimiz günlerde 455 bininci konutumuzu hak sahibine teslim ettik Allah'a şükürler olsun. Ne derlerse desinler, gölgelemek için ne yaparlarsa yapsınlar. Halep oradaysa arşın burada. Milletimiz neyin, ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bol keseden millete vaatler yapıyorlar değil mi? Onlara dönüp şunu sormak lazım? Millete bu kadar altını doldurmadan, plansız, programsız olmayacağı belli bir sürü şeyler söylemek yerine belediyeler sizde değil mi şu anda? Bu vatandaşın niçin trafik çilesini çözmüyorsun. Bu vatandaşın niye içme suyu sorununu çözmüyorsun? Niye daha temiz şehirler, güzel şehirler oluşturmuyorsun? Yap bakalım millet bir görsün. O zaman sana da güvenirse diyecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Görüyoruz, hiçbir şey yapmayıp seçimlerde verdikleri sözleri seçimden sonra hatırlamıyorlar. Birdenbire her şey silinip gidiyor. O yüzden değerli kardeşlerim yerelde neyseniz genelde de o olursunuz."

"Biz büyümeye devam ediyoruz"

Yılmaz, artık farklı bir ligde olan Türkiye'nin toplam mal ve hizmet ihracatının 396 milyar doları aştığını, gelecek yıl bunun 400 milyar doların üstünde olacağını dile getirdi.

Dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de sorunlarının bulunduğunu ancak yoluna istikrarlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Bakın ABD Başkanı Donald Trump geldi, tarife savaşları başladı. Çin ile Amerika ha bire bilek güreştiriyorlar. Görüyorsunuz, tarifeyi arttırıyor, diğeri karşılık veriyor. Böyle bir dünyadayız. O eski dünya yok. Şu anda dünya ekonomisi çok daha belirsiz bir durumda. Dünya büyümesi, dünya ticareti tarihe göre çok daha düşük. Eski o günlerde değiliz. Buna rağmen biz büyümeye devam ediyoruz. Bu savaşlara rağmen, depreme rağmen, bu korumacılıklara rağmen büyümeye devam ediyoruz. Böyle bir liderimiz olmasa, siyasi istikrarımız olmasa bu kadar yaşanan olumsuzluklar içinde ne olurduk takdirinize bırakıyorum." diye konuştu.

Yılmaz, 2020-2024 döneminde dünya ekonomisinin 100'den 115'e yükselirken, Türkiye ekonomisinin 100'den 130'a büyüdüğüne dikkati çekti.

Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunu da önceliklendirmiş durumdayız. Bir programımız var ve bunu kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Kolay değil. Bu mücadelede enflasyon biraz yükselince tekrar düşürmek biraz zaman alıyor. 2024 mayıs ayında 75,5'e çıkmıştı enflasyon, en yükseğe çıktı. O tarihten bugüne 45 puanlık bir düşüş sağladık. 45 puana yakın 44,8 tam söylersek. Yıl sonunu 30'un biraz üzerinde tamamladık. Bizim aslında hesabımız 30'ların altıydı geçen sene sonu. Fakat maalesef geçen sene tarımda hem kuraklık hem don aynı sene ikisini birden yaşadık. Bu nedenle büyümemiz, gıda enflasyonu olumsuz etkilendi. Ama bu sene dışarıda da maşallah Mersin'de de yağmuru görüyorsunuz. İnşallah çok bereketli bir sene olacak. Geçen senenin bazı düşük olduğu için bu sene tarımdaki bu gelişme hem büyümemize hem de enflasyonumuza olumlu yansıyacak. Bunu tabii bu aylarda görmüyoruz. Bu aylarda olumsuz tesir ediyor. Hava şartları, lojistik maliyetler yükseliyor. 1-2 ayı kaybettik belki ama seneyi kurtardık. Dolayısıyla yaza geldiğimiz zaman gıda başta olmak üzere farklı bir atmosferi hep birlikte göreceğiz. Bu 1-2 ay gıda maalesef mevsimsel koşullardan dolayı yükseliyor ama bu yağışlarla yıllık bazda baktığınızda çok daha olumlu bir yıl yaşayacağız. Tabii ki şu anda düşünemediğimiz bir aksilik, bir gelişme olmaması halinde."

Yılmaz, enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

"Türkiye'nin kavgalardan kazanacağı bir şey yok"

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yılmaz, "Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır' anlayışı bunun temelini oluşturuyor." ifadesini kullandı."

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.

Bu süreçte yapılan çalışmaları anlatan ve katkı sağlayanlara teşekkür eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu örnek bir çalışma oldu gerçekten. Bizim buna ihtiyacımız var. Türkiye'nin kavgalardan kazanacağı bir şey yok. Meclis'te de kavgadan bir şey kazanamazsınız. Sokakta da kavgayla bir şey kazanamazsınız. Bizim bu milletin menfaati, bu devletin menfaati neyi gerektiriyorsa, aynı devletin eşit, onurlu vatandaşları olarak devletimize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Hep birlikte sahip çıkacağız. Herkes bu aidiyet bilincini hissedecek ve böyle yolumuza devam edeceğiz inşallah. Dışarıdan gelen o emperyalist birtakım planlar, güçler de avuçlarını yalayacaklar inşallah. Hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Ülkemizi, bölgemizi etnik kimlikler, mezhepler üzerinden bölmeye çalışan güçler de hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Bunun teminatı da Türkiye Cumhuriyeti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Terörsüz Türkiye'nin, başarılı olmasıyla birlikte demokraside ve kalkınmada yeni bir döneme geçeceğiz. 2 trilyon doların üzerinde kaynak bu terör yüzünden heba edildi. Şimdi o kaynaklar ülkemizin kalkınması için kullanılacak. Daha fazla gelişmesi için kullanılacak. Terörün ortadan kalktığı bir ortamda demokratik standartlarımız daha da yükselecek. Daha farklı bir demokratik atmosfer, demokratik bir yarış olacak. Hiç kimse silahların gölgesine sığınmadan kimin ne söyleyeceği varsa, millete söyleyecek. Kim milleti ikna ederse milli irade nasıl şekillenirse o yönde politikalar izlenecektir. Dolayısıyla demokrasimizin gücü artacak, kalkınmamız hızlanacak. Biz çünkü sıradan bir ülke değiliz. Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değil ve bu millet sıradan bir millet değil. Tarihte çok farklı bir misyonumuz olmuş, çok farklı bir konumumuz olmuş. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda bölgemizde de küresel düzeyde de bu tarihi emaneti en güzel şekilde sahaya yansıtacağız."

Mersin'in potansiyeline dikkati çeken Yılmaz, kentte bugüne kadar tamamlanan ve devam eden yatırımlarla ilgili de bilgi verdi.

Toplantıda, AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Hasan Ufuk Çakır ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptı.

Programda AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek için yöresel kıyafet giydi.