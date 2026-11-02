Türk iş insanı evli olan Alina Habba\'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump\'ı kızdırdı!

Türk iş insanı Turhan Mildon ile evliliğiyle gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba Mildon, bu kez 50 milyon dolarlık anlaşmayla tartışmaların odağına yerleşti. Venezuelalı milyarder bir ailenin şirketiyle Trump'tan habersiz şekilde anlaşma yaptığı öne sürülen Habba'ya sert tepki gösteren ABD Başkanı, söz konusu anlaşmayı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Trump'ın, eski avukatından elde edeceği kazancın bir bölümünü kendisiyle bağlantılı bir kuruluşa bağışlamasını istediği belirtildi.

Trump'ın tepkisine neden olan anlaşma kapsamında 42 yaşındaki Habba, Venezuelalı milyarder Julio Herrera Velutini'nin kızı tarafından kurulan Concord Partners şirketinde hukuk işlerinden sorumlu genel müdür olarak görev yapmayı kabul etti.

Trump, cumartesi günü Mar-a-Lago'da düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde Fox News'e verdiği röportajda anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Bunun korkunç olduğunu düşündüm. Ona ödeme yapılmasını istemediğimi söyledim. Bu işi ayarlayan kişilerle görüşmesi için birini gönderdik. Habba, onlarla olan ilişkisini kullanarak bu anlaşmayı yaptı ve ödenen miktar çok fazlaydı" diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kişinin avukatlık ücreti veya benzeri bir ödeme alması başka bir şey. Kendisi bir avukat. Ancak ben bunu son derece rahatsız edici ve kabul edilemez buldum. Yaptığı şey kesinlikle kabul edilemez."

Trump, eski avukatının kazancından pay istedi

New York Times'ın haberine göre Trump, yakın çevresinden en az bir kişiye Herrera ailesinin sözleşme kapsamında Habba'ya kalan ödemeleri yapmaması gerektiğini söyledi.

Trump'ın yardımcıları ve yakın çevresindeki isimler, ABD Başkanı'nın Habba'nın anlaşmadan elde edeceği gelirin bir bölümünü gelecekte kurulması planlanan başkanlık kütüphanesine veya kendisiyle bağlantılı başka bir kuruluşa bağışlamasını istediğini aktardı.

Habba, geçen yıl Concord Partners ile dört yıllık bir sözleşme imzalamış ve görevine resmen 1 Ocak'ta başlamıştı.

New York Times'ın haberinde, anlaşmanın yapıldığı dönemde şirketin kurucusunun babası Julio Herrera Velutini'nin seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili bir kabahat suçlaması kapsamında rüşvet iddialarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Velutini, Ocak 2026'da Trump tarafından verilen başkanlık affından yararlandı.

Türk iş insanı Turhan Mildon ile evliliği gündem olmuştu

Alina Habba, 2025 yılının eylül ayında Türk iş insanı Turhan Mildon ile New York'ta düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti. Tanışmalarından yalnızca birkaç ay sonra dünyaevine giren çift, özellikle aralarındaki yaş farkı nedeniyle uluslararası basının dikkatini çekmişti.

Bazı kaynaklar Mildon'un 25 yaşında olduğunu öne sürerken Habba'nın kendisinden 17 yaş büyük olduğu iddia edildi.

New York Times, Mildon'un eski okul arkadaşlarıyla görüşerek yaşının 25 olduğunu belirten açıklamalarına yer verdi. Gazete ayrıca Mildon'un ABD vizesi ile Türk pasaportunun fotoğraflı kimlik sayfasının kopyalarına ulaştı. Her iki belgede de doğum tarihi 2 Aralık 2000 olarak görünüyordu.

Yaş konusundaki tartışmanın nedeni henüz açıklığa kavuşmazken Daily Mail, konuyla ilgili açıklama almak üzere Mildon'un şirketi Miller Holding'e ve Habba'ya ulaştı.

Türk milyarderin 5,6 milyon dolarlık Kennedy Center bağışı tartışma yarattı

Türk enerji sektörünün önde gelen isimlerinden birinin torunu olan Turhan Mildon, son haftalarda Kennedy Center'a yapmayı planladığı bağış nedeniyle Trump'ın yakın çevresinde de tartışmaların odağına yerleşti.

Habba, Kennedy Center'ın eski yöneticisi Ric Grenell'i, eşinin Washington DC'deki sanat kurumuna bağışladığını söylediği 5,6 milyon doları ilgili kuruma aktarmamakla suçladı. Grenell ise iddiaları reddetti.

Daily Mail'in bu ayın başlarında aktardığına göre Beyaz Saray, söz konusu bağışla ilgili inceleme başlattı.

Mildon ile Habba'nın ne zaman ve nasıl tanıştıkları tam olarak bilinmiyor. Çift, ilk kez nisan ayında kamuoyunun karşısına birlikte çıktı. O dönemde Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, silahlı saldırı tehdidi nedeniyle yarıda kesilmişti.

İlerleyen aylarda Mildon, Habba ile birlikte çok sayıda Beyaz Saray etkinliğine katıldı. Çift, eylül ayında Manhattan'daki Waldorf Astoria Hotel'de düzenlenen törenle evlendi. Otel, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından kısa süre önce yeniden açılmıştı.

Bu evlilik Habba'nın üçüncü, dönemin haberlerine göre Mildon'un ise ikinci evliliğiydi. Mildon'un 2021 yılında tanınmış bir Türk iş insanının ailesinden biriyle yaptığı evlilik 2024 yılında sona ermişti.

Turhan Mildon'un Venezuela'da da evlilik yaptığı iddia edildi

New York Times, Mildon'un eski yakın çevresinden bazı kişilerin dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdiğini yazdı. Buna göre Mildon, Habba ile tanışmadan önce, geçen yıl Venezuela'daki askeri komutan Amiral Remigio Ceballos'un kızı María Ceballos ile hukuken bağlayıcı olmayan dini bir törenle evlenmişti.

Söz konusu ilişkinin, Mildon'un Venezuela'da ticari anlaşmalar yapmaya çalıştığı dönemde yaşandığı öne sürüldü.

Mildon'un sözcüsü ise New York Times'a yaptığı açıklamada çiftin yalnızca bir nişan töreni düzenlediğini söyledi. Buna karşın Ceballos'un arkadaşlarına Mildon'u eşi olarak tanıttığı iddia edildi.

Türkiye'de dini nikâh tek başına hukuki evlilik sayılmadığından, Ceballos'un ilişkiyi evlilik olarak tanımlamasına rağmen Mildon'un yalnızca nişan yaptıklarını söylemesi hukuken mümkün görünüyor.

Şirketlerinin geliri 2,6 milyar doları aştı

Kendisini milyarder olarak tanımlayan Turhan Mildon, daha önce Forbes Türkiye'ye verdiği röportajda şirketlerinin 2025 yılındaki gelirlerinin 2,6 milyar doların üzerine çıktığını açıklamıştı. Mildon'un Venezuela ve Kongo'da da ticari faaliyetleri bulunuyor.

Mildon'un Trump'ın yakın çevresine Habba aracılığıyla girdiği belirtilirken Kennedy Center bağışıyla ilgili anlaşmazlığın Beyaz Saray'da da rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

Habba, kayıp olduğunu iddia ettiği 5,6 milyon dolarla ilgili suçlamalarını gündeme getirdikten sonra Trump'ın Beyaz Saray hukuk danışmanı Will Scharf'a dönerek konunun araştırılması talimatını verdi.

Habba'nın Scharf'a, "Bu konuyu ciddiye alın, ne olduğunu araştırın ve mümkün olan en kısa sürede bana bilgi verin" dediği aktarıldı.

Grenell ise daha sonra Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Habba'nın suçlamalarını reddetti.

Eski Kennedy Center yöneticisi, Daily Mail'e yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanladı:

"Bu tamamen saçmalık. Kennedy Center'a bağış yapılmış gibi göstererek paranın başka bir yere gönderilmesini hiçbir zaman istemedim. Kendisine ait herhangi bir ödeme de almadım."