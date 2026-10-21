Yılmaz, AYM'nin YENİ Parti kararını kınadı, 'siyasi uzlaşma' diye niteledi - Son Dakika
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Yılmaz, AYM'nin YENİ Parti kararını kınadı, 'siyasi uzlaşma' diye niteledi

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, AYM'nin YENİ Parti kararını 'siyasi' diye niteledi ve kınadı. Yılmaz, kararın bir siyasi uzlaşmayla alındığını öne sürerek partisinin isminin 'resmen çalındığını' ve bu kararın partisini mağdur edeceğini savundu.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, " Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar siyasi bir karar. Belli ki bir siyasi uzlaşmayla alınmış bir karar. Ben açıkçası Anayasa Mahkemesi'nin kararını kınıyorum. Anayasa Mahkemesi kararının normalde bu şekilde çıkma ihtimali sıfırın altında, sıfır bile değildi" dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Yargıtay tarafından YENİ Parti'nin isminin Yenilik Partisi'nin ismine benzediği gerekçesiyle başlatılan resen soruşturmanın ardından Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar hakkında konuştu. Yılmaz, Anayasa Mahkemesi'nin YENİ Parti'nin isminin ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi talebini reddetmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar siyasi bir karar. Belli ki bir siyasi uzlaşmayla alınmış bir karar. Ben açıkçası Anayasa Mahkemesi'nin kararını kınıyorum. Anayasa Mahkemesi kararının normalde bu şekilde çıkma ihtimali sıfırın altında, sıfır bile değildi. Çünkü bağışlar karıştırılıyor, üyeler karıştırılıyor ve somut belgeler var. Bu kararın böyle çıkması ancak Özgür Özel Bey'in ve şu anda hükümetin anlaşmasıyla olmuş olabilir. Zaten o yakınlaşmanın da olduğunu görüyoruz. İmamoğlu'nu dışlıyorlar ama ikisi yaklaşmaya çalışıyorlar. Ben onu görüyorum" diye konuştu.

"Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'na yaklaşması hayırlı uğurlu olsun"

Özgür Özel'in hükümet tarafından yapılan her şeye destek verdiğini söyleyen Yılmaz, "Cumhur İttifakı'na yaklaşması hayırlı uğurlu olsun. Bizim için bir kayıptır. Biz muhalefeti toparlamak, birleştirmek istiyoruz. Bu karar bizi mağdur edecek. Çünkü partimizin kuruluş ismi resmen çalındı. Anayasa Mahkemesi de bir hukuk kurumu olmadığını ortaya koydu. Umarım bu kararı böyle verdikleri için bir de muhalefeti kavgalı hale getirmek istiyorlar bu şekilde. Bu karardan memnun değilim ama Anayasa Mahkemesi'nin kararı nihai karar. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar ama Özgür Özel'e dokunmuyorlar"

Yeni Parti'nin Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu savunan Yılmaz, "Bahçeli üzerinden oraya doğru hızla, koşar adımlarla giriyor. İmamoğlu ekibini dışlıyorlar. İmha ediyorlar. Onun sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar ama Özgür Özel Bey'in hiçbir şeyine dokunmuyorlar. Dikkat ederseniz Koza TV açık Özgür Özel'e bağlı ama Halk TV kapatılıyor. Dolayısıyla muhalefet bölünüyor. YENİ Parti'yi ikiye bölüyorlar. İmamoğlu ekibine imha, Özgür Özel Bey'in önü açılmaya çalışılıyor. Ama Cumhur İttifakı'na yamanarak yapılmaya çalışılıyor. Biz mağdur olduk. Kendisi ne düşünüyor bilmiyorum. Keşke başka isimler bulsalardı" açıklamasında bulundu.

"Cumhur İttifakı'na dahil olmanı değil muhalefette kalmanı istiyoruz"

Özgür Özel'i anlaşmaya davet eden Yılmaz, "Bu karar yarın senin de işine yaramayacak. Çünkü vatandaş karıştırıyor. Bu gerçek. Belgelerle de sunduk ama ona rağmen biz yine senin Cumhur İttifakı'na dahil olmanı değil muhalefette kalmanı ve burada bir yapılanma oluşturmayı istiyoruz. Benimle görüşmek istedikleri sürece her zaman görüşmeye açık olduğumu belirtmek istiyorum. Bizim hiç kimseye hiçbir partiye bir mecburiyetimiz yok. Ama ülkenin muhalefetin birleşmesine ihtiyacı var. Ülke muhalefeti birleştirmek istiyor, ben ona öncülük yapıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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