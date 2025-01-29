Yılmaz: KKTC’nin Kalkınması Milli Davamızın Parçası - Son Dakika
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Politika

Yılmaz: KKTC’nin Kalkınması Milli Davamızın Parçası

Cevdet Yılmaz, Türkiye ve KKTC işbirliğinin önemine vurgu yaparak kalkınma projelerini anlattı.

29.01.2025 20:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ve KKTC makamları arasındaki işbirliği ne kadar kuvvetli olursa, KKTC'nin kalkınma hamlesi de o denli hızlı ve emin adımlarla ilerleyecektir ve bu kalkınma çabası milli davamızın da bir parçasıdır." dedi.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi ortak basın açıklamasında Yılmaz, Bolu'da meydana gelen yangın felaketinin hemen ardından Türkiye ile dayanışmasını göstermek üzere bir günlük ulusal yas ilan eden ve taziyelerini ileten KKTC devlet ricaline teşekkür etti, taziye mesajlarıyla Türk halkının acısını paylaşan ve dualarını esirgemeyen Kıbrıs Türklerine şükranlarını bildirdi.

Yılmaz, Türkiye olarak, KKTC makamlarıyla yoğun bir çalışma temposu içerisinde, KKTC'nin huzur, refah ve kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Türkiye ile KKTC arasında gelişen işbirliğinin, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Bu kapsamda sağlanan desteklerle yürütülen projelerin, Kıbrıs Türk halkının refahını artırmayı ve ekonomik kalkınmayı sağlamayı hedeflediğini bildiren Yılmaz, anlaşma çerçevesinde KKTC'ye sağlanan 15,9 milyar lira destekle altyapı, sağlık, eğitim, tarım ve enerji gibi kritik sektörlerde önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve bu kaynağın, altyapı, sağlık, eğitim, tarım, enerji ve dijitalleşme gibi stratejik sektörlerde öncelikli projelere yönlendirildiğini kaydetti.

Yılmaz, Lefkoşa Çevre Yolu'nun inşası, 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi'nin hayata geçirilmesi ve Eğitim Bilişim Ağı'nın yaygınlaştırılması gibi yatırımların, KKTC halkının yaşam kalitesini artırmayı ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Cevdet Yılmaz, Mesarya Ovası Sulama Projesi gibi tarımsal yatırımların, bölgesel kalkınmayı destekleyip, su temini projeleriyle doğal kaynakların verimli kullanımını sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin, KKTC'nin kalkınma yolculuğunda her zaman yanında olduğunu ve bu projelerle Kıbrıs Türk halkının refahını yükseltmeye yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Yılmaz, "Keza, KKTC'nin kalkınma çabalarına yol gösterici nitelikte olan 4'üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı, hem işbirliğimize güçlü bir altyapı sunmakta hem de Kıbrıs Türkü'nün refahı için önemli bir merhale teşkil etmektedir. Bu plan, yalnızca ekonomik büyümeyi hedeflemekle kalmayıp, toplumsal refahı artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir yol haritasıdır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar pek çok alanda öngörülen yenilikçi politikaların, KKTC'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek adımlar olduğunun altını çizerek, "Hepimizin malumu olduğu üzere, kalkınma bir günde gerçekleşmiyor, uzun soluklu bir yolculuktur. Bu yolculukta plan ve programa sadakat, özverili çalışma, çağın gereklerine uyum, sürdürülebilirlik, kurumlar arasında eşgüdüm ve en önemlisi de istikrar, büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

"Adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz"

Uluslararası alanda çıkarılan tüm engellere rağmen Kıbrıs Türkü'nün, Anavatan'ın da desteğiyle kalkınmasını sürdürdüğüne işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye ve KKTC makamları arasındaki işbirliği ne kadar kuvvetli olursa, KKTC'nin kalkınma hamlesi de o denli hızlı ve emin adımlarla ilerleyecektir ve bu kalkınma çabası milli davamızın da bir parçasıdır. Milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkü'nün adalet mücadelesine güç vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız, huzurlu, güvenli ve müreffeh geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs meselesine, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz. Bu da ancak adadaki gerçekleri temel alarak mümkün olabilir.

Defalarca denenmiş, sonuç alınmamış yöntemleri tekrar tekrar gündeme getirmenin hiçbir anlamı yoktur. BM'nin de artık bu noktaya geliyor oluşundan memnuniyet duyuyoruz. 1974 Mutlu Barış Harekatı sadece Türkler için değil adanın tamamı için istikrar ve barış getirmiştir ve o tarihten bu yana hem Rum kesimi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldukça önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Refahları artmıştır, huzur içinde gelişmişlerdir ve bu realiteyi herkesin görmesi gerekir. Bu realiteler temelinde bir çözüm oluşması hem Kıbrıs için hem Doğu Akdeniz için hem de daha geniş bölgemiz için elbette ki istikrara ve refaha katkıda bulunacaktır ve adada yaşayan herkesin geleceği açısından çok daha olumlu olacaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu nedenlerle KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiklerini, çünkü bu vizyonun, Kıbrıs meselesinde geçmiş başarısız tecrübelerden alınan dersler ve adadaki gerçeklikler üzerine inşa edildiğini belirtti.

Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Adası'nda çözümün sadece KKTC'nin değil, tüm adanın ve bölgenin kalkınmasına kayda değer katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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