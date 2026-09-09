Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede iyi bir izleme mekanizması kurduk, gelişmeleri izliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin, "Sadece eylem planı yapıp bırakmadık, iyi bir izleme mekanizması kurduk. Gelişmeleri periyodik bir şekilde izliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Bağımlılığa Dur De: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele" paneline katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, çevrim içi platformların yaygınlaşması, mobil erişimin kolaylaşması ve yeni ödeme araçlarının çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin daha hızlı, daha geniş kitlelere ulaşabilen ve sınır aşan bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Yasa dışı bahis ve kumar ile kolay kazanç vaadinin, özellikle gençleri oyun ve eğlence görüntüsü altında işleyen büyük bir sömürü mekanizmasının hedefi haline getirdiğini söyleyen Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar ağlarının, kayıt dışı finansal yapılar ve organize suç örgütleriyle kesişerek kamu düzenini ve ekonomik güvenliği de tehdit ettiğini söyledi.

"Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede iyi bir izleme mekanizması kurduk, gelişmeleri periyodik bir şekilde izliyoruz"

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın, 2025 yılı Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yılmaz, "7 öncelikli alan, 37 hedef ve 71 eylemden oluşan eylem planımız; sanal ortamda tespit ve erişim engellemeden finansal tedbirlere, kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesinden toplumsal farkındalığa ve uluslararası iş birliğine kadar uzanan bütüncül bir mücadelenin zeminini oluşturmuştur. Eylem planımızın hazırlıklarında sekretarya görevimizi MASAK Başkanlığımıza verdik. Bunu özellikle yaptık çünkü yasa dışı bahis ve kumar konusunda bir siteyi kapatıyorsunuz, başka bir site açılıyor. Uluslararası boyut var. Ancak, parayı takip etmek daha kolay. Finans üzerinden bu hadiseleri izlediğiniz zaman engellemekte daha kolay hale geliyor. MASAK'ı tebrik ediyorum, çok güzel bir çalışma yaptı. 2 ayda bir MASAK bu eylem planını takip ediyor. 4 ayda bir de benim başkanlığımda izleme kurulumuz var, bir araya geliyoruz ve tüm kurumlarımızı yaptığı çalışmaları izliyoruz. Sadece eylem planı yapıp bırakmadık, iyi bir izleme mekanizması kurduk. Gelişmeleri periyodik bir şekilde izliyoruz" dedi.

"Yapay zekayla tespit imkanlarını daha etkili kullanma noktasında çalışmalarımızı başlatmış durumdayız"

Bugüne kadar yürütülen çalışmalarla teknik tespit ve erişim engelleme kapasitesinin geliştirildiğini, finansal denetimlerin yoğunlaştırıldığını, kiralık hesaplara ve yasa dışı ödeme altyapılarına yönelik ciddi tedbirlerin alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Siber Güvenlik Başkanlığının çalışmalarıyla kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirerek, yapay zekayla tespit imkanlarını daha etkili kullanma noktasında çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Bu çalışmalar birkaç kurumumuz tarafından yürütülüyordu. Bunları bir havuzda toplayıp, bütün kurumların etkin kullanabileceği bir yapay zeka altyapısı oluşturuyoruz. Bu da mücadelemize katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"İçişleri ve Adalet Bakanlığı gibi kurumlar her türlü gayreti sarf ediyorlar"

Yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele konusunda arz ve talep olmak üzere iki boyut olduğunu söyleyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Arz talebinde zehir tacirleri, kumar baronları var ve bunlarla en etkili şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Arz noktasında özellikle İçişleri ve Adalet Bakanlığı gibi kurumlar her türlü gayreti sarf ediyorlar. Çok güçlü bir mücadele içerisindeler. Bu mücadele güzel ama yetmez. İşin bir de talep tarafı var. Bu ikisi bir araya geldiğinde meseleyi bütüncül bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Sadece arz ile uğraşmakla bu işin içinden çıkamayız. İşin talep tarafına da mutlaka bakmamız lazım. Suç ağlarını, internet sitelerini ve finansal altyapıları hedef alan çalışmalarımızı, bu mecralara yönelimi önleyecek sosyal politikalarla destekliyoruz. Bağımlılığın ortaya çıkmadan önlenmesi, risklerin erken aşamada belirlenmesi, gençlerimizin ve ailelerin dijital mecralardaki yönlendirmelere karşı bilinçlendirilmesi mücadelemizin temelini oluşturuyor. İşin özü risk analizi ve risklerle mücadeledir. Bağımlılık ortaya çıktıktan sonra onun sonuçlarıyla mücadele değil çıkmadan önce bağımlılığı engelleyici bir anlayış içinde bu mücadeleyi yürütmektir."

Ailelere, öğrencilere, velilere ve gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık ve bağımlılıkla mücadele içeriklerinin geliştirildiğini ve yaygınlaştırıldığının altını çizdi.

"Akademik dünyadan daha fazla katkı bekliyoruz"

Üniversitelerin bir görevinin de toplumun temel meseleleriyle ilgilenmek ve bunlara çözüm üretmek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu anlamda akademik dünyamızın ekonomiden, sağlığa, teknolojiden bağımlılıkla mücadeleye, nüfus politikalarından başka alanlara varıncaya kadar temel meselelerde çok daha fazla katkı beklediğimizi ifade etmek isterim. Akademik dünyamız çalışmalarını önceliklendirken toplumun sorunlarını mutlaka dikkate almalı diye inanıyorum. Yapılan doktora çalışmalarında ve kurulan enstitülerinde birçok konuda üniversitelerimizin bu konularla daha fazla ilgili olduklarını görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Özellikle Terörsüz Türkiye konusunda YÖK'ün 'akademik dünya araştırmalar yapsın' diye bir çağrısı oldu. Bunlar gerçekten önemli. Biz, akademik dünyanın sadece araştırma faaliyeti yürütmediğini aynı zamanda ülkemizin kalkınmasına hizmet ettiğini düşünüyoruz. Bu alanda da aynı durum geçerli" ifadelerine yer verdi.

"Gerçek kahramanlar üretenlerdir, alın teri dökenlerdir"

Bağımlılığı besleyen en tehlikeli unsurlardan birinin bahis ve kumarın dijital mecralarda giderek normalleştirilmesi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Kolay kazanç vaadiyle sunulan reklamlar, oyun görüntüsü altındaki zararlı içerikler ve sosyal medya paylaşımları gençlerin risk algısını zayıflatmaktadır. Bizim yeniden üretim kültürünü, emeğin değerini vurgulamamız lazım. Gerçek kahramanlar üretenlerdir, alın teri dökenlerdir. Özellikle medyada farklı kahramanlar oluşturulduğunu görüyoruz. Onların yerine bizim yeni nesle anlatmamız gereken budur. Kolay kazanç değerli değil, alın teri ile elde edilen kazanç değerlidir. Kumar oynayanlar değil, her zaman kumarı oynatanlar kazanır. O tezgahı kuranlar kazanır, diğerleri de o tezgahta heba olup giderler. Bu değerleri her ortamda işlememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Teknik altyapısı, ödeme kanalları ve hizmet sağlayıcıları farklı ülkelerde olan yasa dışı bahis ve kumar yapılarıyla mücadele için kaynak ülkelerle görüşüldüğünü ve bilgi paylaşımı ve işbirliği uygulamalarını güçlendirerek ortak mücadele kapasitesinin artırıldığını söyleyen Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kapsamda, yasa dışı yayın yapan 517 internet sitesi ile bunlara oyun ve içerik sağlayan 109 tedarikçi platformun kaynak ülkeleri belirlenerek, diplomatik girişimler yapılmış ve 53 ülkeden geri dönüş alınmıştır. Dışişleri Bakanlığımızın proaktif çalışmaları ve etkili koordinasyonuyla, bazı ülkelerde erişim engelleme, kapatma uyarısı ve operatörlere yönelik doğrudan tedbirler uygulanması gibi somut kazanımlar sağlanmıştır."