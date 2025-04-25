Yolsuzluk İddialarıyla İlgili Sert Açıklama - Son Dakika
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Politika

Yolsuzluk İddialarıyla İlgili Sert Açıklama

Yolsuzluk İddialarıyla İlgili Sert Açıklama

Mustafa Demir, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını 'en organize çete' olarak nitelendirdi.

25.04.2025 12:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin "Bu, masum bir organizasyon değil. Türkiye'nin tarihi boyunca karşılaştığı en organize çeteyle, tabirimi mazur görün, bir organizasyonla karşı karşıyayız. Neticede iş, hukuka sirayet, intikal etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, neticesini hepimiz bekleyip göreceğiz." dedi.

Demir, AK Parti Bursa İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, kentte olmaktan ve teşkilat mensuplarını ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Genel Merkez olarak, öncelikle 2028, daha sonra da 2029 için stratejik hedefler belirlediklerini anlatan Demir, hem hedefleri partililerle paylaştıklarını hem de yerel yönetimde yapılan çalışmaları bizzat yerinde gördüklerini söyledi.

Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki arkadaşlarıyla ilgili hem demokrasi hem yerel yönetimler açısından görmek ve duymak istenmeyen bilgilerin ortaya çıktığını belirterek "Rüşvetler, yolsuzluklar, bir sürü iddialar, kamuoyunu oldukça meşgul etti." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'na ilişkin en çok sorulan sorulardan bir tanesini kendilerine sormayı istediğini belirten Demir, şöyle devam etti:

"En çok gelen sorulardan bir tanesi, 'Bu kadar yolsuzluk, suiistimal, rüşvet konuşuluyor da siz bunun neresindesiniz?' diye bize soruluyor, AK Parti olarak. Sayın Cumhurbaşkanımız, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu tarihten 2019'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti 2001 yılında kuruldu ama düşünce olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 ruhuyla başlattığı ve aslında İstanbul'a o kısa dönemde yaptığı olağanüstü vizyoner projelerle oradan vatandaşlarla birlikte başlattığımız bu hizmet hareketini daha sonra merkezi hükümetle bütün ülkeye yaymış olduk. Dolayısıyla 1994 yılından 2019 yılına kadar ben, mesela size soruyorum; böylesine bir suiistimal, rüşvet, herhangi bir şey duydunuz mu? Ülkeyi altüst edecek böylesine korkunç olaylarla karşılaştık mı? Karşılaşmadık. Rahmetli Kadir Topbaş ağabeyimizle tam 15 yıl birlikte çalıştık. Hiç kimse Kadir Topbaş Bey ile veya daha önce 1994 yılından 2019'a kadar herhangi bir şeyi konuşamaz bu konuda."

"İstanbul'da Beykoz'da bir yolsuzluk ihbarı var. İhbarı yapanlar, kendileri"

Demir, 1994 yılından önce CHP döneminde, İSKİ skandalı yaşandığını hatırlatarak "Biz, 1994 yılı öncesinden bugüne kadar baktığımızda çok rahatlıkla bu önermeyi koyabiliriz, CHP'nin olduğu dönemde yolsuzlukla, suiistimalle maalesef karşılaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bir gün önce Balıkesir'i ziyaret ettiğinin bilgisini veren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'den seçilmiş Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın genel sekreteri, nereden geldi sizce? Tahmin edebiliyor musunuz? Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü Belediyesinde kendi çalışanı, kendi arkadaşını orayı genel sekreter olarak dahil etmiş. Bu rüşvet şebekesinin mahiyetini paylaşmak açısından söylüyorum. İstanbul'da Beykoz'da bir yolsuzluk ihbarı var. İhbarı yapanlar, kendileri. Sonra oraya bir operasyon yapıldığında Beykoz'un imarından sorumlu şahıs, bir önceki dönemde İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı dönemindeki çalışanı, memuru. Şişli'ye yine kayyum atanıyor. Şişli'de bu tür imarın başında veya bu para işleriyle uğraşılan yerlerin başındaki adamı, yine Beylikdüzü'nden. Dolayısıyla bu, masum bir organizasyon değil. Türkiye'nin tarihi boyunca karşılaştığı en organize çeteyle, tabirimi mazur görün, bir organizasyonla karşı karşıyayız. Neticede iş, hukuka sirayet, intikal etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, neticesini hepimiz bekleyip göreceğiz."

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Kaynak: AA

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