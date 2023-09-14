CHP Genel Merkezi itiraz etmişti! YSK, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti - Son Dakika

CHP Genel Merkezi itiraz etmişti! YSK, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti

Son Güncelleme: 14.09.2023 21:01

CHP Genel Merkezi, CHP Fatih İlçe Başkanlığı kongresinde yapılan seçimin iptali istemiyle YSK'ye başvuruda bulundu. YSK, yapılan itirazı değerlendirerek ilçe başkanlığı seçimini iptal etti. Seçimin iptal edilme sebebi, CHP İstanbul İl Başkanlığının belirlediği tarihten farklı bir günde kongrenin yapılması oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Genel Merkezinin yaptığı başvuru üzerine, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı kongresinin iptaline karar verdi.

İLÇE BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ İPTAL EDİLDİ

CHP Genel Merkezi, CHP Fatih İlçe Başkanlığı olağan kongresinde yapılan seçimin iptali istemiyle YSK'ye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Kurul, ilçe başkanlığının seçimini iptal etti.

BELİRLENEN TARİHTEN FARKLI BİR GÜNDE YAPILACAKTI

CHP İstanbul İl Başkanlığının belirlediği tarihten farklı günde kongrenin yapılması nedeniyle seçimin iptalinin istendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Merkezi itiraz etmişti! YSK, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi itiraz etmişti! YSK, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti - Son Dakika
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