YSK, CHP ve İYİ Parti\'nin itirazlarını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay ve İskenderun için, İYİ Parti'nin Ordu için yaptığı tam kanunsuzluk itirazlarını ve AK Parti'nin ise Ardahan için yaptığı olağanüstü itirazı reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yapmış olduğu itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00'da toplanan kurul, 3 siyasi partinin 3 il ve 4 ilçe olmak üzere toplam 7 seçim bölgesi için yaptığı olağanüstü ve tam kanunsuzluk itirazlarına ilişkin sonuçları açıkladı.
Yapılan itirazlara çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay ve İskenderun'da ölü seçmenlerin oy kullandığı, güvenlik güçlerinin sandık kurulu başkanı olduğu ve geçersiz oyların neden geçersiz olduğunun belirtilmediğinden ötürü tam kanunsuzluk durumun oluştuğunu belirterek yaptığı itiraz, YSK tarafından reddedildi.
Ayrıca yine CHP'nin Konya Hadim ve Ardahan Çıldır için olağanüstü, Adana Pozantı için ise tam kanunsuzluk olmak üzere seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi için yaptığı itirazlar da reddedildi.
İYİ Parti'nin de Ordu seçimlerinde 95 sandık kurulu üyesinin siyasi parti üyesi olması ve çift mühür nedeniyle geçersiz sayılan oyların çoğunda İYİ Parti mührünün de bulunmasını gerekçe göstererek, tam kanunsuzluk nedeniyle yaptığı itiraz, kurul tarafından reddedildi.
Öte yandan AK Parti'nin ise Ardahan seçimlerine ilişkin seçimin yenilenmesi ve yeniden seçime gidilmesi üzerine yaptığı itiraz da kurul tarafından kabul görülmedi. - ANKARA
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