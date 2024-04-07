Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye, Pendik, Nevşehir'in Avanos, Ordu'nun Gölköy, Gülyalı, Kumru, İkizce, Perşembe, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye ilçeleri ile Bitlis Belediye Başkanlığı için yapılan itirazlara kararını verdi.
10 Nisan'da sona erecek seçim itirazları için süreç işliyor. Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karar bağlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu ise il ve ilçelerdeki itirazlar değerlendirmek üzere toplandı. İl ve ilçe seçimlerinde yapılan itirazlar ve kararlar ise şöyle:
"Cumhuriyet Halk Partisinin Bahçelievler, Ümraniye, Pendik belediyelerinde yeniden oy sayım talebi reddedildi. CHP'nin Nevşehir'in Avanos Belediye Başkanlığı seçimi için yeniden sayım yapılsın talebi de reddedildi.
Ordu İl Seçim Kurulunun ilçelerde oyların yeniden sayılması kararına ise AK Parti itiraz etmişti. YSK, AK Partinin itirazını kabul ederek Ordu'nun Gölköy, Gülyalı, Kumru belediyelerinde oyların yeniden sayılmasını durdurdu.
Ordu'nun İkizce, Perşembe, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye ilçelerinde ise AK Partinin itirazı reddedilerek oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Öte yandan DEM Parti'nin de Bitlis Belediye Başkanlığı için oyların yeniden sayım talebi ise reddedildi."
Son Dakika › Politika › YSK İstanbul ve Bitlis'teki seçim itirazlarına kararını verdi - Son Dakika
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
Ankara'da bağımsız aday olan Lokman Cengiz, seçimlerde 224 oy alınca pusulada isminin küçük harfle yazılması nedeniyle oy kaybettiği iddiasıyla YSK'ya başvuru yaptı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunan Cengiz "Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum. Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden mazbatanın AKP'nin adayına verilmesini protesto etmek için YSK önünde toplandı. Yapılan basın açıklamasında, ölü seçmenlerin nasıl oy kullandığının tespit edilmesi ve seçimin iptal edilmesi talep edildi. CHP yetkilileri, çifte standartların çözülmesi ve Hatay halkının iradesinin korunması gerektiğini vurguladı.
Adana'da Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra itiraz üzerine başkanlığı düşürülen Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve gözyaşlarına boğuldu.
MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, göreve başladı. Atlı, mazbatasını İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende aldı. Törenin ardından Atlı, hayatını kaybeden kuzeni Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve dua okudu.
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