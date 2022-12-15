İYİ Parti lideri Akşener'den adaylık için sinyal: Artık 85 milyon İmamoğlu'nun yanında olduğunu görüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti lideri Akşener'den adaylık için sinyal: Artık 85 milyon İmamoğlu'nun yanında olduğunu görüyoruz

15.12.2022 20:26

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla çok sayıda vatandaş Saraçhane'de toplandı. Muhalefet liderleri birlik ve adalet çağrısı yaparken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Ekrem İmamoğlu, altılı masa liderlerini dayanışmaya çağırdı. Çağrının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hariç bütün liderler Saraçhane'ye geldi. Burada sırayla konuşma yapan 6'lı masa liderleri birlik ve adalet sözü verirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, İmamoğlu hakkında dikkat çeken sözler geldi.

AKŞENER: 85 MİLYON TÜRKİYE'Lİ İMAMOĞLU'NUN YANINDA

Akşener "Ekrem kardeşimi yargılasalar da bu irade, bu yürek, bu cesaret bu demokrasi aşkı bu sandıkta verilecek cezanın ortaya koyduğu irade gösteriyor ki artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu görüyoruz. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Geldikleri gibi giderler. Demokrasi, sandık ve bu irade bizimdir" dedi.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi. İmamoğlu'na 2 yıl 7ay 15 gün hapis verilirken karar İstinaf ve Yargıtay süreçlerinin ardından kesinleşecek.

YORUMLAR
500
İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye giden 101 yaşındaki iletişim bilimci Nermin Abadan Unat'ı gören Akşener, koşup elini öptü İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye giden 101 yaşındaki iletişim bilimci Nermin Abadan Unat'ı gören Akşener, koşup elini öptü Moral ziyaretine gelen Akşener'in sözlerini duyan İmamoğlu kahkahayı bastı Moral ziyaretine gelen Akşener'in sözlerini duyan İmamoğlu kahkahayı bastı

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener'den adaylık için sinyal: Artık 85 milyon İmamoğlu'nun yanında olduğunu görüyoruz - Son Dakika


Son Dakika
19:47 Portekiz'de Fernando Santos kararı! Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmıştı
19:35 İYİ Parti lideri Akşener'den adaylık için sinyal: Artık 85 milyon İmamoğlu'nun yanında olduğunu görüyoruz
19:07 Saraçhane'deki mitingi kaç kişi katıldı? İşte emniyetin verdiği sayı...
18:11 Arda Güler transferi için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu
18:13 İmamoğlu davasına ilişkin Bahçeli'den muhalefete sert tepki: İstinaf yolu açıkken felaket naraları atmak sahtekarlıktır
17:51 İmamoğlu'nun aldığı cezayla ilgili AK Partiden yeni açıklama: Devam eden yargı süreci üzerinden linç kampanyası yürütüyorlar
17:43 Real Madrid, 16 yaşında Brezilyalı yetenek Endrick'i 72 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
17:33 Saraçhane'deki buluşmada Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü güldürecek pankart!
17:29 Ev değil hayvan mezarlığı! Bahçeyi kazan ekipler gözlerine inanamadı
17:11 Eski eşini canice yakan sanık indirimsiz 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 20:33:10. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'den adaylık için sinyal: Artık 85 milyon İmamoğlu'nun yanında olduğunu görüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement