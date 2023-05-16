Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Tutanak ve YSK verileri doğru ama CHP sistemine yanlış girilmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Tutanak ve YSK verileri doğru ama CHP sistemine yanlış girilmiş

16.05.2023 21:05

YSK'nın ıslak imzalı tutanaklı seçim sonuçlarını sisteme yanlış girdiği iddia edilirken, partiler birçok şehirde peş peşe itirazda bulundu. Sosyal medyada yayılan iddialardan sonra açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi' iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekili seçimleri sonuçlanırken, sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. Sosyal medya kullanıcıları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri ile oy kullandıkları sandıkların ıslak imzalı tutanaklarının arasında farklılık olduğunu söyledi.

SANDIK SONUÇLARINA İTİRAZLAR PEŞ PEŞE GELDİ

İddiaların ardından resmi itirazlar da gelmeye başladı. Yüzlerce sandıkta oylarının YSK eliyle başka partilere yazıldığını söyleyen Yeşil Sol Parti, "Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir" şeklinde açıklama yaptı. Türkiye İşçi Partisi İzmir'de 14 ilçede sonuçlara itiraz ederken, Diyarbakır'da da AK Parti ve CHP 100'ün üzerinde sandık sonucuna itirazda bulundu.

"YSK DEĞİL, CHP'NİN SİSTEMİNE AİT"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddialarla ilgili açıklama yaptı. Yanlış girilen verilerin CHP sistemine ait olduğunu öne süren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamasında şunları söyledi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir.

"OYLAR DOĞRU YAZILMIŞ"

İddiaya konu görseller incelendiğinde, yanlış verinin Yüksek Seçim Kurulu sistemine değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sistemine ait olduğu açıkça görülmektedir. Öte yandan, iddia edilen sandık kurulu tutanaklarında oylar doğru yazılmış, ancak CHP'nin sistemine yanlış girilmiştir. YSK'nın seçim verilerini paylaşacağı, "sonuc.ysk.gov.tr" adresi sonuçların resmi olarak açıklanmasıyla aktif olacaktır."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Tutanak ve YSK verileri doğru ama CHP sistemine yanlış girilmiş
YORUMLAR
500

Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Tutanak ve YSK verileri doğru ama CHP sistemine yanlış girilmiş - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
22:09 Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı
21:58 Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 6 yaralı
21:53 İtiraz bile etmedi! Zaniolo, oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
21:46 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:35:45. #1.12#
SON DAKİKA: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Tutanak ve YSK verileri doğru ama CHP sistemine yanlış girilmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement