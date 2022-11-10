YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu makamında ağırlayacak - Son Dakika
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YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu makamında ağırlayacak

10.11.2022 22:02
YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu makamında ağırlayacak

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın gerçekleştirilecek duruşmaya katılamayacak. Duruşmanın olduğu saatte İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu makamında ağırlayacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Görüşme yarın saat 11.00'de İBB'nin Saraçhane'deki hizmet binasında gerçekleştirilecek. İkili görüşmenin ardından İmamoğlu ve Davutoğlu birlikte cuma namazı kılacak.

GÖRÜŞMEYLE DAVA AYNI SAATTE

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla İmamoğlu'na açılan davanın duruşması da yarın aynı saatte yapılacak. Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmayacak.

YSK ÜYELERİNE HAKARETTEN İMAMOĞLU'NA DAVA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.

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Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu makamında ağırlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu makamında ağırlayacak - Son Dakika
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