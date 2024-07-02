Yüksekova\'ya yeni kaymakam atandı

Politika

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile Yüksekova'nın yeni kaymakamı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Rize Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Hakkari Yüksekova Kaymakamlığına, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ise Isparta Eğirdir Kaymakamlığına atandı.

Aralık 2021 tarihinde Yüksekova Kaymakamlığına atanan Ömer Çimşit, 2 yıl 7 aylık görevi sonrası Isparta Eğirdir Kaymakamlığına atandı.

Yüksekova'ya atanan yeni kaymakam Mustafa Akın kimdir?

Mustafa Akın, 1981 yılında Konya'da doğdu. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Daha sonra sırasıyla, bir yıl süreyle TEDAŞ'ta, üç yıl süreyle Türkiye İş Kurumunda ve yine üç yıl süreyle Maliye Bakanlığında kamu hizmetlerinde bulunduktan sonra, 2011 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Bir yıl süre ile İngiltere University of Sheffield'da yabancı dil eğitimi aldı. Daha önce sırasıyla Burdur- Çeltikçi, Tokat- Artova, Burdur- Kemer, Çanakkale- Bozcaada ve Bayburt- Aydıntepe İlçe Kaymakamlıkları ile Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevlerini üstlenen Akın, 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Pazar ilçesine atanmış ve 20.09.2021 tarihinde görevine başlamıştır. Kaymakam Mustafa Akın, evli olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kararnameyle Yüksekova'ya atandı

Cumhurbaşkanlığın Kararnamesi ile Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova'ya atandı. - HAKKARİ