Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Miçotakis gerilimi hakkında ilk açıklama: İkisinin de oyları düşüyor, popülist savaş kartına oynuyorlar - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Miçotakis gerilimi hakkında ilk açıklama: İkisinin de oyları düşüyor, popülist savaş kartına oynuyorlar

12.09.2022 00:14

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine "Dikkatimizi silahlı kuvvetlerimiz güçlendirilmesine verdik" sözleriyle karşılık verdi. Sonrasında Türkçe şekilde "Dayılık yok" dedi. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Miçotakis'in ortak noktasına ilişkin olarak "İkisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist, savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz" dedi.

Yunanistan'ın Ege'de adalarını silahlandırması ve ABD'ye Türkiye'ye savaş uçağı satmaması konusunda baskı yapması nedeniyle bir süredir iki ülke arasında gerilim sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde " İzmir'i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunanistan'da büyük panik yaratmıştı ve Yunan basını bu resti olası bir operasyon olarak yorumlamıştı.

MİÇOTAKİS, ERDOĞAN'IN RESTİNE KARŞILIK VERDİ

Ankara ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye mesaj gönderdi. Miçotakis, "Dikkatimizi öncelikle silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, müreffeh ekonomimize ve uluslararası ittifaklarıma verdik. Yunanistan olarak uluslararası hukuka olan bağlılığımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE KONUŞARAK "DAYILIK YOK" DEDİ

Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan "Bir gece ansızın gelebiliriz" ile başlayan sözlerine de değinirken, tek kelime ile 'hayır Sayın Erdoğan' dedi." Dayılık yok" sözlerini kullanan Miçotakis'in videosu sosyal medyada bir anda gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GERİLİMİNE İLK YORUM

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sessizliğini bozdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in ortak noktasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Miçotakis gerilimine ilişkin ilk yorum: İkisinin de oyları düşüyor

YUNAN BOTLARI, TİCARİ GEMİYE ATEŞ AÇMIŞTI

Öte yandan, Bozcaada açıklarında dün yaşanan kriz de Yunan basınında gündem oldu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, haberi manşetlere taşırken, diplomatik kaynakların, iki ülke arasında tansiyonu yükseltecek ve hatta çatışmaya sokabilecek gelişmelerin "Ege'de balıkçıların veya göçmenlerin karıştığı bir kazayla başlayabileceğine dikkat çektiğini" vurguladı.

Geçtiğimiz gün Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açmış, Türk Sahil Güvenlik botlarının devreye girmesiyle Yunan unsurları bölgeyi terk etmişti. Taciz ateşi açılmasının ardından Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina'da girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ile izahat verilmesi talebinde bulundu. Diplomatik kaynaklar, "Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Miçotakis gerilimi hakkında ilk açıklama: İkisinin de oyları düşüyor, popülist savaş kartına oynuyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Miçotakis gerilimi hakkında ilk açıklama: İkisinin de oyları düşüyor, popülist savaş kartına oynuyorlar - Son Dakika
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