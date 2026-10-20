Yunanistan, Libya Meclisi'nin Türkiye ile deniz anlaşmasını onaylamasına karşı çıktı - Son Dakika
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Yunanistan, Libya Meclisi'nin Türkiye ile deniz anlaşmasını onaylamasına karşı çıktı

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile deniz anlaşmasını onaylamasına tepki gösterdi. Bakanlık, anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini öne sürerek Libya'ya istikrarı zedeleyecek eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019'da imzalanan ve iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylamasına tepki gösterdi.

Yunanistan, Libya'ya Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylamasına tepki gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019'da imzalanan ve iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylamasına karşı çıkarak, anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini ve bölgedeki devletlerin egemenlik haklarını çiğnediğini öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya'nın böyle bir deniz sınırlandırmasını haklı çıkaracak karşılıklı veya komşu kıyılara sahip olmadığını iddia etti. Dışişleri Bakanlığı, Libya'ya Doğu Akdeniz'deki istikrarı zedeleyecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunarak, durumun ortaklar ile müttefiklere bildirildiğini ve egemenlik haklarını korumak için gerekli tüm uygun tedbirlerin alınacağını belirtti.

"Bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız olabilir"

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin kararı hakkında Reuters'a konuşan Libyalı milletvekili Tarek al-Jeroushi, anlaşmanın Libya'nın büyük güçlerle siyasi, askeri ve ekonomik ortak olarak konumunu güçlendireceğini söylemişti. Al-Jeroushi, "Bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız olabilir, ancak bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızdır" demişti.

Milletvekili Aisha al-Tabalqi ise anlaşmanın, uzmanlaşmış komitelerin hükümlerine ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı bir açıklama sunmasının ardından onaylandığını belirtmişti.

Ülke, doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürüldükten sonra 2014'te doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan başkent Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuda ise Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in desteklediği yönetim görevde bulunuyor. Türkiye ile UMH arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarına ilişkin haklarını belirlemeyi amaçlıyor. Anlaşma, Mısır ve Yunanistan tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: İHA
Dışişleri BakanlığıYunanistanPolitikaTürkiyeLibyaDünyaSon Dakika

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