Yurt dışında yaşayan vatandaşlara vergilendirme çalışması söz konusu değil - Son Dakika
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Politika

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara vergilendirme çalışması söz konusu değil

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara vergilendirme çalışması söz konusu değil

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması olmadığını açıkladı. DMM, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gurbetçilere yıllık 2 bin Euro vatana destek vergisi iddiasının doğru olmadığını belirtti ve kamuoyunu spekülatif açıklamalara karşı uyardı.

05.07.2024 12:42
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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Gurbetçiler yıllık 2 bin Euro vatana destek vergisi verecek' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır. Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.

Kaynak: DHA

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