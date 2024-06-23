Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa

Politika

Zafer Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gökçe Talimci, sosyal medya hesabından, "Keşke bir köpek sürüsü şu an şu çocuklara dalıp hepsini parçalasa" şeklinde skandal bir paylaşım yaptı. Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı, tepkiler üzerine Talimci'yi görevden aldığını duyurdu.

Ülke genelinde başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı mağdur insan sayısı her geçen gün artarken, Türkiye'nin gündemini meşgul eden sorunla ilgili infiale yol açan bir paylaşıma imza atıldı.

"KEŞKE BİR KÖPEK SÜRÜSÜ ÇOCUKLARA DALIP PARÇALASA"

"GkeDere8" kullanıcı adıyla X'teki sosyal medya paylaşım yapan Zafer Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gökçe Talimci, oyuncu Deniz Akkaya'nın bir paylaşımına "Keşke bir köpek sürüsü şu an şu çocuklara dalıp hepsini parçalasa... Keşkeee" yorumunu yaptı.

TEPKİLER SONRASI ÜMİT ÖZDAĞ İLE GÖKÇE TALİMCİ'NİN FOTOĞRAFINI SİLDİLER

Skandal paylaşım sonrası gelen tepkilerden korkan Talimci, sosyal medya hesaplarını kapattı. Talimci'nin infiale yol açan paylaşımı nedeniyle sosyal medya kullanıcıları, Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı'na tepki göstermeye başladı. Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Gökçe Talimci'nin fotoğraflarının olduğu gönderiyi sildi.

Gökçe Talimci ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

GÖKÇE TALİMCİ GÖREVİNDEN ALINDI

Tepkilerin yoğunlaşması sonrası Instagram hesabından açıklama yayınlayan Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı, Talimci'nin görevden alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada ise, "Ankara İl Başkanlığımız bünyesinde Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gökçe Talimci, 20 Haziran 2024 tarihinde parti politikalarımıza ters düşen ve bulunduğu sorumluluk alanına yakışmayacak düzeyde yaptığı paylaşımlar sebebiyle bugün görevden alınmıştır." ifadelerine yer verildi.