Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa - Son Dakika
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Politika

Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa

Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa

Zafer Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gökçe Talimci, sosyal medya hesabından infiale yol açan bir paylaşım yaptı. Gökçe Talimci, başıboş sokak köpekleriyle ilgili oyuncu Deniz Akkaya'nın bir paylaşımına ''Keşke bir köpek sürüsü şu an şu çocuklara dalıp hepsini parçalasa... Keşkeee'' yorumunu yaptı. Tepki çeken paylaşım sonrası Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı, Talimci'yi görevden aldı.

23.06.2024 00:25
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Zafer Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gökçe Talimci, sosyal medya hesabından, "Keşke bir köpek sürüsü şu an şu çocuklara dalıp hepsini parçalasa" şeklinde skandal bir paylaşım yaptı. Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı, tepkiler üzerine Talimci'yi görevden aldığını duyurdu.

Ülke genelinde başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı mağdur insan sayısı her geçen gün artarken, Türkiye'nin gündemini meşgul eden sorunla ilgili infiale yol açan bir paylaşıma imza atıldı.

"KEŞKE BİR KÖPEK SÜRÜSÜ ÇOCUKLARA DALIP PARÇALASA"

"GkeDere8" kullanıcı adıyla X'teki sosyal medya paylaşım yapan Zafer Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gökçe Talimci, oyuncu Deniz Akkaya'nın bir paylaşımına "Keşke bir köpek sürüsü şu an şu çocuklara dalıp hepsini parçalasa... Keşkeee" yorumunu yaptı.

Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa

TEPKİLER SONRASI ÜMİT ÖZDAĞ İLE GÖKÇE TALİMCİ'NİN FOTOĞRAFINI SİLDİLER

Skandal paylaşım sonrası gelen tepkilerden korkan Talimci, sosyal medya hesaplarını kapattı. Talimci'nin infiale yol açan paylaşımı nedeniyle sosyal medya kullanıcıları, Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı'na tepki göstermeye başladı. Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Gökçe Talimci'nin fotoğraflarının olduğu gönderiyi sildi.

Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
Gökçe Talimci ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

GÖKÇE TALİMCİ GÖREVİNDEN ALINDI

Tepkilerin yoğunlaşması sonrası Instagram hesabından açıklama yayınlayan Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı, Talimci'nin görevden alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada ise, "Ankara İl Başkanlığımız bünyesinde Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gökçe Talimci, 20 Haziran 2024 tarihinde parti politikalarımıza ters düşen ve bulunduğu sorumluluk alanına yakışmayacak düzeyde yaptığı paylaşımlar sebebiyle bugün görevden alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa - Son Dakika

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