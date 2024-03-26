Zafer Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP Adayı Hüseyin Aksoy Lehine Seçimden Çekildi - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP Adayı Hüseyin Aksoy Lehine Seçimden Çekildi

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Zafer Partisi'nin Antakya Belediye başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye başkanı adayı Hüseyin Aksoy ile bir araya geldi. Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Akkoçak'a teşekkür eden Aksoy, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını söyledi.

26.03.2024 07:39  Güncelleme: 07:42
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ZAFER Partisi Antakya Belediye başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP Antakya Belediye başkan adayı Hüseyin Aksoy lehine seçimden çekildiğini açıkladı.

Zafer Partsi'nin Antakya Belediye başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye başkanı adayı Hüseyin Akyol ile bir araya geldi. Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Akkoçak'a teşekkür eden Aksoy, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını söyledi.

Zafer Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP Adayı Hüseyin Aksoy Lehine Seçimden Çekildi
Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Antakya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP Adayı Hüseyin Aksoy Lehine Seçimden Çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP Adayı Hüseyin Aksoy Lehine Seçimden Çekildi - Son Dakika
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