Zafer Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP Adayı Hüseyin Aksoy Lehine Seçimden Çekildi

ZAFER Partisi Antakya Belediye başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP Antakya Belediye başkan adayı Hüseyin Aksoy lehine seçimden çekildiğini açıkladı.
Zafer Partsi'nin Antakya Belediye başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye başkanı adayı Hüseyin Akyol ile bir araya geldi. Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Akkoçak'a teşekkür eden Aksoy, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını söyledi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de gerçekleştirilen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşı Serdar Alp dahil 12 şüphelinin gözaltına alındığını ve organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.
Tunceli'de düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve organize suç örgütlerine karşı kararlı olduklarını belirtti.
Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve organize suç örgütlerine karşı kararlılık mesajı verdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Tasarının bağlayıcılığı konusunda farklı görüşler bulunuyor. ABD, tasarının bağlayıcı olmadığını savunurken, Çin ve BM sözcüleri tasarının bağlayıcı olduğunu belirtiyor. İsrail'in bu karar sonrası askeri operasyonlarını durdurması gerektiği vurgulanıyor. Ancak BM'nin İsrail'e yaptırım uygulama konusunda zorluklarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.
Oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına kapısına bırakılan seçim torbasını çöpe atarak "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu evleri mal beyanında göstermediği iddiası gündem yarattı. Söz konusu haberlere katıldığı canlı yayında cevap veren İmamoğlu, "Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir" dedi.
Sinop'ta çıkan yangında bungalov ev atölyesi alevlere teslim oldu. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Sinop'ta bulunan bir bungalov ev atölyesi yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
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