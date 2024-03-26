Zafer Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP Adayı Hüseyin Aksoy Lehine Seçimden Çekildi

İmamoğlu'ndan "Mal beyanında olmayan 3 villa" iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu evleri mal beyanında göstermediği iddiası gündem yarattı. Söz konusu haberlere katıldığı canlı yayında cevap veren İmamoğlu, "Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir" dedi.