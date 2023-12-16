Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu\'da konuştu Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " Gazze'de gerçekleşenlere karşı Batı iki yüzlüdür, riyakardır ve alçakça davranmaktadır." dedi.

Özdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'nun Ünye ilçesinde gazetecilere, yerel seçim hazırlıkları çerçevesinde Karadeniz'de il ziyaretlerine devam ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'da bulvara Şeyh Said isminin verilmesini eleştiren Özdağ, "Bu kabul edilebilir değildir." diye konuştu.

Özdağ, "Şehitlerimize hakarettir bu isim, bu Cumhuriyet'e hakarettir. Biz mahkemeye götüreceğiz bu meseleyi ve bu ismin iptal edilmesini sağlayacağız. Her türlü hukuki ve siyasi imkanı kullanacağız ve buna asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bütün uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek Gazze'de 20 binden fazla insanı öldürdüğünü vurgulayan Özdağ, "İsrail 21'inci yüzyılın Nazi Almanya'sı gibi davranmaktadır. Hitler'in SS subaylarının Rusya'da yaptıklarını bugün İsrail, Gazze'de yapmaktadır. Gazze'de gerçekleşenlere karşı Batı iki yüzlüdür, riyakardır ve alçakça davranmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, hiç kimseye karşı düşmanlık beslemediklerini dile getirerek, "Ne Suriyelilere düşmanız, ne Afganlılara, ne Ruslara, Türkiye'deki ne diğerlerine." dedi.

"Geldiler, yardım ettik." ifadesini kullanan Özdağ, "Allah, Türk milletinden razı olsun ama artık herkesin geri dönme vakti geldi. Türkiye dünyanın lunaparkı değil, ipini koparanın geleceği yer değil. Türkiye, Türk milletinin vatanı. Bu vatan için de her gün bedel ödüyoruz." diye konuştu.

Özdağ, Ünye'nin yanı sıra Fatsa ve Altınordu ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisine destek istedi. Sohbet ettiği gençlerle fotoğraf da çekilen Özdağ, daha sonra Ordu Barosu'na ziyaret gerçekleştirdi.