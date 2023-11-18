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Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacak - Son Dakika

Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Özdağ, partinin üye sayısının arttığını ve seçimlere ittifaksız gireceklerini belirtti. Ayrıca, CHP'yi eleştirerek, Selahattin Demirtaş ile kol kola yol yürümelerini önerdi ve İYİ Parti'den istifa edenlere kapılarının açık olduğunu söyledi.

18.11.2023 14:21  - Güncelleme: 15:41

Bursa'da bir takım programlara katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında 2024 yerel seçimlerinde Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacaklarını söyledi.

"79 İLDE TEK BAŞIMIZA SEÇİME GİRECEĞİZ"

Partisinin yükselişte olduğunu belirten Özdağ, 14 Mayıs'taki seçimlerden önce 26 bin olan üye sayılarının 80 bini geçtiğini kaydetti. Özdağ, "Biz bu seçimlere Zafer Partisi olarak 79 il ve ilçelerinde tek başımıza gireceğiz. Sadece Kars ve Iğdır'da aday çıkarmıyoruz. Burada HDP'nin karşısında vatansever bir adayı destekleme kararı aldık. Bu seçimleri ittifaksız gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Zafer Partisi Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacak

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Muhalefeti eleştiren Özdağ, şöyle konuştu: "CHP'nin yeni genel başkanı daha genel başkan seçilmeden CHP'deki genel başkan değişikliğinin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zafer Partisi ile ittifak yapılarak HDP seçmeninin küstürülmesi olarak izah etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Selahattin Demirtaş ile kol kola yol yürümesini biz de öneriyoruz. Daha iyisine layık değiller."

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN İSİMLERE ÇAĞRI

Özdağ, İYİ Parti'den istifa eden isimler olduğunu hatırlatarak, "İYİ Partili arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacak - Son Dakika
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