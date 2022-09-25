Zafer Partisi kurucusu Soner Çam istifa etti: Devlete baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişiyle darbetti

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'a yönelik ciddi iddialarda bulunarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Soner Çam - Ümit Özdağ

FOTOĞRAF DA PAYLAŞTI

Çam, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özdağ'ın tuttuğu adamlar tarafından arkadaşı ile birlikte dövüldüğünü söyledi. Bununla da yetinmeyen Çam, arkadaşının kanlar içerisindeki fotoğrafını da paylaştı.

"ÖZDAĞ AZMETTİRDİ"

Gündeme bomba gibi düşen tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler." dedi.