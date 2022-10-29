Cumhuriyet Bayramı videosu Zafer Partisi'nde kriz çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi istifa kararı aldı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı videosu Zafer Partisi'nde kriz çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi istifa kararı aldı

29.10.2022 23:23

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen kongrede Zafer Partisi Genel İdare Kurulu üyesi seçilen Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi Mustafa Arabul'un partinin Cumhuriyet Bayramı videosunda Cübbeli Ahmet Hoca'nın Cumhuriyet düşmanı gibi gösterilmesinin ardından istifa kararı aldığı öne sürüldü.

HABERLER.COM/ ÖZEL HABER

Zafer Partisi'nin Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı video, parti içerisinde krize neden oldu. Genel Başkan Ümit Özdağ ve partinin resmi hesabından paylaşılan videoda, "Atatürk'e düşmanlık yapanlar ancak bir mağlubiyeti yaşayacak zavallılardır. Atatürk için yapabileceğiniz bir tek şey var; sevin ve saygı gösterin! Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerine yer verildi.

VİDEOYA CÜBBELİ AHMET DE KONULDU

Zafer Partisi'nin sosyal medya ekibi tarafından hazırlanan videoda, Cumhuriyet'e karşı olan isimler arasında Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de gösterildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

CÜBBELİ'NİN KAYINBİRADERİ İSTİFA KARARI ALDI

Zafer Partisi'nin videosuyla ilgili kulislere sızan bilgi ise bomba etkisi yarattı. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda düzenlenen kongrede Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilen Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi Mustafa Arabul, Cübbeli Ahmet'e haksızlık yapıldığını belirterek istifa kararı aldı.

USTAOSMANOĞLU İÇİN DE TEPKİ GÖSTERDİ

Arabul'un ayrıca videoda İsmailağa Cemaati'nin merhum lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun da Cumhuriyet düşmanı gibi gösterilmesinin ardından bu kararı aldığı kaydedildi. Arabul'un istifasını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağı öne sürüldü.

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Son Dakika Politika Cumhuriyet Bayramı videosu Zafer Partisi'nde kriz çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi istifa kararı aldı - Son Dakika


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