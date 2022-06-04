Zafer Partisi'ne en çok hangi partiden oy gidiyor? Son anketten dikkat çeken sonuç - Son Dakika
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Zafer Partisi'ne en çok hangi partiden oy gidiyor? Son anketten dikkat çeken sonuç

04.06.2022 22:32

Metropoll'un son anketinde Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ne en çok hangi partilerden oy gittiği irdelendi. Buna göre Zafer Partisi'ne oy vereceklerin yüzde 29.4'ü 2018'de AK Parti'ye, yüzde 18.4'ü CHP'ye, yüzde 20.8'i ise İYİ Parti'ye oy verdiğini belirtti. Öte yandan YRP'ye oy vereceklerin yüzde 52.4'ü ise 2018 seçimlerinde sandıkta AK Parti'yi tercih etti.

2023 Genel Seçimleri yaklaşırken araştırma şirketleri, arka arkaya anket sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP bulunurken, Millet İttifakı'nda ise CHP ve İYİ Parti yer alıyor. Öte yandan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin bulunduğu 6'lı masa da Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme ve seçim çalışmaları için toplantılarına devam ediyor.

ZAFER PARTİSİ VE YRP'YE EN ÇOK KİMDEN OY GİTTİ?

Cumhur İttifakı ve 6'lı masa dışında anketlerde en çok öne çıkan partiler arasında İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi ve Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi yer alıyor. Metropoll Araştırma'nın son anketinde Zafer Partisi ve YRP'ne oy vereceğini belirten seçmenlerin, 24 Haziran 2018 seçimlerinde hangi partiye oy verdiği irdelendi.

YÜZDE 29 AK PARTİ'DEN, YÜZDE 18'İ İSE CHP'DEN GELDİ

Buna göre Zafer Partisi'ne oy verecek olan seçmenlerin yüzde 29.4'ü 2018 yılında AK Parti'ye, yüzde 20.8'i İYİ Parti'ye, yüzde 18.4'ü CHP'ye, yüzde 4.7'si MHP'ye, yüzde 1.5'i HDP'ye, yüzde 1.4'ü ise SP'ye oy verdiğini belirtti. Ayrınca yüzde 8.6'lık kesim ise yaşı tutmaduğı için 2018'de sandığı gitmedi.

YRP'YE OY VERECEKLERİN YÜZDE 52'Sİ AK PARTİ'DEN

Öte yandan YRP'ne oy verecek olan seçmenlerin yüzde 52.4'ü 2018 yılında AK Parti'ye, yüzde 1.9'u CHP'ye, yüzde 6.5'i MHP'ye, yüzde 13.9'u ise SP'ye oy verdiğini belirtti.

Zafer Partisi'ne en çok hangi partiden oy gidiyor? Son anketten dikkat çeken sonuç
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SON DAKİKA: Zafer Partisi'ne en çok hangi partiden oy gidiyor? Son anketten dikkat çeken sonuç - Son Dakika
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