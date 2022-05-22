Zelenski'den dünyaya uyarı: Rusya nedeniyle enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak - Son Dakika
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Zelenski'den dünyaya uyarı: Rusya nedeniyle enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak

22.05.2022 19:56

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sebebiyle yaşanan enerji krizinin etkileri devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, enerji krizinden sonra dünyayı yeni bir krizin beklediğini söyledi. Zelenski, "Rusya nedeniyle enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük gaz ithalatçısı olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan enerji krizi etkisini artırarak devam ediyor. Dünya yaşanan krizle boğuşurken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı 20 milyon ton gıda ihracatını engellemekle suçlayarak, limanlarındaki engeller kaldırılmazsa birçok ülkenin gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

"RUSYA, GIDA ÜRÜNLERİNİN İHRACATINI ENGELLEDİ"

Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Dünya, Rusya'nın Ukrayna limanlarındaki engellerini kaldırması için yardım etmeli, aksi takdirde enerji krizini bir gıda krizi takip edecek. Rusya, tahıl, arpa, ayçiçeği ve daha fazla gıdayı ihraç etmek için neredeyse tüm limanları engelledi" ifadelerini kullandı.

"ENGELLERİ KALDIRMANIN YOLU ASKERİ ÇÖZÜM"

Zelenskiy, "Rusya nedeniyle enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak. Ukrayna limanlarını açmaz, gıda ürünlerine ihtiyacı olan Afrika, Avrupa, Asya ülkelerine yardım etmezsek gıda krizi yaşanacak" dedi. Ukrayna'nın limanlarındaki engellerin kaldırılması hakkında ise Zelenskiy, "Liman engellerini kaldırmanın yollarından biri askeri çözüm. Bu nedenle silahlarla ilgili soruşturmalar için ortaklarımıza yöneliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA BIRAKIYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya limanlarımızı kapatarak milyonlarca insanı açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.

UKRAYNA DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. BUĞDAY İHRACATÇISI

Savaştan önce Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğday arzı, küresel ticaretin neredeyse yüzde 30'unu oluşturuyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Ukrayna, dünyanın 4'üncü en büyük mısır ihracatçısı ve dünyanın 5'inci en büyük buğday ihracatçısı.

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Buğday, Enerji, Rusya, Politika, Son Dakika

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