Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı - Son Dakika
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Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı

10.06.2022 23:27

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, basın açıklaması yaptığı esnada mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaşla gergin anlar yaşadı. Karalar, o anları fotoğraflayan basın mensubu baba-oğula "Ne çekiyorsun" diye tepki gösterdi. Karalar'ın alandan ayrılmasının ardından bazı partililer baba-oğulu darbetti. Olay sonrasıbabayı arayan Başkan Karalar, özür dileyip üzüntüsünü dile getirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı. Bu sırada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Başkan Karalar, basın açıklamasının ardından kendisini dinleyeceğini söyleyerek, izin istedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile vatandaşın yaşadığı gerginliği görüntüleyen basın mensubu baba-oğula dayak

"NE ÇEKİYORSUN" TEPKİSİ

Basın açıklamasının ardından Başkan Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüşmeye başladı. Bir derginin imtiyaz sahibi olan Mehmet Emin Demiral da ikilinin gergin anlarını fotoğraflamaya çalıştı. Bu sırada Başkan Karalar, "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi ve korumaları da Demiral'ı uzaklaştırmak istedi. Başkan Karalar da daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile vatandaşın yaşadığı gerginliği görüntüleyen basın mensubu baba-oğula dayak

BABA-OĞULU DARBETTİLER

Başkan Karalar'ın ayrılması ile bazı partililer, Demiral'a tepki gösterince arbede çıktı. Mehmet Emin Demiral'ın dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapan babası Kerem Demiral da tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak baba-oğul darbedildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile vatandaşın yaşadığı gerginliği görüntüleyen basın mensubu baba-oğula dayak

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALESİ

Partili kadınların da zor anlar yaşadığı arbede, çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle son buldu. Baba ile oğlu, kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi oldu. Daha sonra olayı öğrenen Başkan Karalar'ın, Kerem Demiral'ı telefonla aradığı, yaşananlar nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdiği ve özür dilediği belirtildi.

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