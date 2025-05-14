TBMM'de zirai don olayının etkilerini araştırmak ve üreticilerin yaşadığı zararları tespit etmek amacıyla kurulan Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
TBMM'de zirai don olayının etkilerini araştırmak için kurulan Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkanlığını AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın yaptığı komisyonun başkanvekilliğine AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sözcülüğüne AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, katip üyeliğine MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu seçildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Zirai Don Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
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