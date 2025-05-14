Zirai Don Komisyonu Kuruldu

Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
ANKARA - Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM'de Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyonun Başkanlığına AK Parti Burdur milletvekili Adem Korkmaz, Başkanvekilliğine AK Parti Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, Sözcülüğüne AK Parti Denizli milletvekili Nilgün Ök ve Katip üyeliğine MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu seçildi.
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