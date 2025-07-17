Zirai Don Olayı İnceleniyor

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonunda çalışma ziyaretleriyle sahada elde edilen veriler değerlendirildi.

Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin uğradığı zararın tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı.

Korkmaz, Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) don sigortası alıp da poliçesi iptal edilen, iade edilenlerle ilgili bu dönem de dahil olmak üzere ödeme yapılması konusunda komisyon adına bir görüş yazacaklarını bildirdi.

Toplantıda söz alan komisyon üyeleri, çalışma ziyaretlerinde ve komisyonun çalışma sürecinde ortaya çıkan görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, TARSİM don poliçesi yaptıran çiftçilere donla ilgili zararların tazmini için ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç da sorunların en kısa zamanda çözümünü sağlayacak bir adım atılması ve tedbir alınması gerektiğini, ödeme konusundaki aciliyetin ise ilgili bakanlığa iletilmesini talep etti.

Kılıç, TARSİM'le ilgili "sıfırdan başlayarak" yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da iklim şartlarına bağlı olarak zirai afetlerin yaşanabileceğine işaret ederek, zirai afetler konusunda kalıcı bir komisyon kurulmasının önemine dikkati çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer son zirai don olayı için "deprem" nitelemesi yaparak, saha ziyaretleri kapsamında gittikleri bazı illerde komisyon üyelerini bilgilendirecek yetkililerin toplantılara katılmamasını eleştirdi.

"Tarımın siyaseti olmaz." diyen Gürer, tarımın hem giydiren hem doyuran bir sektör olduğunu, burada yapılacak işlerin uzun vadede ülkenin geleceğini de etkileyeceğini vurguladı.

Komisyon Başkanı Korkmaz ise daha önce Tarım ve Orman Bakanlığına bir ön rapor gönderdiklerini, fakat raporu revize ederek saha çalışmalarında oluşan fikirleri esas alarak yeni bir rapor hazırlayacaklarını söyledi.

Komisyonda, çok sayıda milletvekili don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere "bir an önce" ödeme yapılması gerektiği ve TARSİM'in yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulduğuna ilişkin görüşlerini paylaştı.