Zonguldak'ın Kurtuluşu Kutlandı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Bozkurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ın kurtuluşunun, bir toprağın işgalden arındırılmasından ibaret olmadığını, bu kurtuluşun aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi ve enerji bağımsızlığının temellerinin atıldığı, kömür ocaklarında yanan her ateşin milli egemenliğin harcına karıştığı büyük bir zaferin adı olduğunu söyledi.

Zonguldak'ın, Milli Mücadele'nin, üretimin ve emeğin sembolü haline geldiğini belirten Bozkurt, şehrin, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerji, üretim ve lojistik alanlarında stratejik önemini artırarak öncü rolünü kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Hayata geçirilen vizyoner projelerle Zonguldak'ın son yıllarda sadece geçmişin değil aynı zamanda geleceğin de enerjisini üretmeye başladığını kaydeden Bozkurt, "Özellikle Karadeniz doğal gazının karaya çıkarıldığı Filyos Vadisi Projesi, Zonguldak'ımızı yeniden Türkiye'nin enerji üssü haline getirmiştir. Zonguldak bugün Karadeniz doğal gazı ile enerjide, gelişen sanayi bölgeleri ile üretimde, liman ve ulaşım ağlarıyla lojistikte Türkiye'nin kalkınma hedeflerine yön veren, stratejik ve dinamik bir şehir konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Bozkurt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Zonguldak'ın kurtuluşunda emeği geçen tüm kahramanları rahmetle andı, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.