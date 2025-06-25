Zonguldak'ın Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Zonguldak'ın Kurtuluşu Kutlandı

25.06.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saffet Bozkurt, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunu ve şehrin stratejik önemini vurguladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Bozkurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ın kurtuluşunun, bir toprağın işgalden arındırılmasından ibaret olmadığını, bu kurtuluşun aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi ve enerji bağımsızlığının temellerinin atıldığı, kömür ocaklarında yanan her ateşin milli egemenliğin harcına karıştığı büyük bir zaferin adı olduğunu söyledi.

Zonguldak'ın, Milli Mücadele'nin, üretimin ve emeğin sembolü haline geldiğini belirten Bozkurt, şehrin, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerji, üretim ve lojistik alanlarında stratejik önemini artırarak öncü rolünü kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Hayata geçirilen vizyoner projelerle Zonguldak'ın son yıllarda sadece geçmişin değil aynı zamanda geleceğin de enerjisini üretmeye başladığını kaydeden Bozkurt, "Özellikle Karadeniz doğal gazının karaya çıkarıldığı Filyos Vadisi Projesi, Zonguldak'ımızı yeniden Türkiye'nin enerji üssü haline getirmiştir. Zonguldak bugün Karadeniz doğal gazı ile enerjide, gelişen sanayi bölgeleri ile üretimde, liman ve ulaşım ağlarıyla lojistikte Türkiye'nin kalkınma hedeflerine yön veren, stratejik ve dinamik bir şehir konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Bozkurt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Zonguldak'ın kurtuluşunda emeği geçen tüm kahramanları rahmetle andı, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Saffet Bozkurt, Milletvekili, Zonguldak, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Bozkurt, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Zonguldak'ın Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’in iki ilçesinde orman yangını çıktı İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı
Trump: İran’ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor
Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
Beşiktaş’tan Tolisso hamlesi Beşiktaş'tan Tolisso hamlesi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
12:27
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
22:16
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
22:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
21:45
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
21:40
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
21:17
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
21:06
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
21:00
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
20:55
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto
Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 16:39:02. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ın Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.