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2 aylık Ecrin bebeğe hayat veren "kalp" ameliyatı - Son Dakika

2 aylık Ecrin bebeğe hayat veren "kalp" ameliyatı

29.11.2021 09:47

2 aylık Ecrin bebeğe hayat veren "kalp" ameliyatı Küçük yüreğe büyük ameliyat Fatma ve Nurtekin Coşkun çiftinin 9 yıl sonra gelen ilk bebeğinin ultrasonda ciddi bir kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıkınca ailenin sevinci endişeye dönüştü.

2 aylık Ecrin bebeğe hayat veren "kalp" ameliyatı

Küçük yüreğe büyük ameliyat

İSTANBUL - Fatma ve Nurtekin Coşkun çiftinin 9 yıl sonra gelen ilk bebeğinin ultrasonda ciddi bir kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıkınca ailenin sevinci endişeye dönüştü. 2 aylıkken Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla hayata tutunan Ecrin bebeğin annesi, "Normalde hiç ağlamazdım, güçlüydüm ta ki çocuğumun başına bunlar gelene kadar. Hizmetli 'nasılsın' diye sorunca bile ağlıyordum. İyi ki de gelmişiz, iyi ki ameliyat olmuş, şu anda durumu çok iyi" dedi.

İstanbul'da yaşayan Fatma ve Nurtekin Coşkun çifti ilk bebeklerini 9 yıl sonra kucaklarına almaya hazırlanırken kontrol için gittikleri hastanede bebekte ciddi bir kalp anomalisi olduğunu öğrendi. Yıllar sonra çocuk sahibi olma heyecanları bir anda endişeye dönüşen çiftin bebeği, doğum zamanına kadar doktorlar tarafından izlendi. Ardından doğumun gerçekleşmesiyle bebek durumu takip edilmek üzere evine gönderildi. Kısa süre sonra Ecrin bebekte öksürük, hırıltı ve kilo kaybı yoğun şekilde yaşanınca aile yeniden hastaneye başvurdu. Hamilelik ve doğum sonrası zamanının çoğunu hastanede geçiren çift, bu kez de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne geldi.

Ameliyat başarılı geçti, Ecrin bebek evine kavuştu

Aile, buraya geldiğinde yapılan tetkiklerle Ecrin bebeğin hemen ameliyata alınması gerektiğini öğrendi. Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 4 saat süren zorlu operasyon başarılı geçerken Ecrin bebeğin de şikayetleri azaldı. Prof. Dr. Karacı ise genellikle bu durumdaki bebeklerin doğumdan 6 ay sonra ameliyat edildiğini ancak Ecrin bebeğin durumunun hemen ameliyat gerektirdiğini belirtti. Başarılı tedavi sürecinin ardından Ecrin bebek, taburcu edilerek ailesine kavuşurken, aile büyük sevinç yaşadı.

"Ameliyat sonrası bakımları da çok önemli"

Ecrin bebeğin durumu hakkında bilgi veren Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı, "Bebeğimiz 2 aylık, kalpten çıkan damarlarında anomali vardı. Bunlar yemek borusuna ve nefes borusuna bası uyguluyorlardı, bunu tamir ettik. Genelde beşinci, altıncı aylarda olur veya ameliyatları yapılır ama bu bebek doğduğundan beri şikayetleri olan tükürüğünü çıkaramayan bir çocuktu. Öksürüyordu, birkaç kez enfeksiyona maruz kaldı o nedenle erken, 2 aylıkken ameliyatını yapmak durumunda kaldık. 3,5 kilogram, beslenemediği için kilo alamıyordu. Ameliyatı çok iyi geçti, bu bebeklerin tabi ameliyat sonrası bakımları da çok önemli, küçük bebek oldukları için beslenmeleri, solunumla ilgili sıkıntıları çok oluyor. Ameliyat sonrası şikayetleri hemen düzelmiyor. 1-2 ay içerisinde normalleşiyor. Hasta yaklaşık 1 aydır hastanede yatıyordu, doğduktan sonra sık sık hastaneye gelen bir çocuk. Enfeksiyonu düzelince ameliyat etmeye karar verdik. Bu hastamızda beklemiyoruz ama ileri ki yıllarda yapılan ameliyatlarla ilgili veya ikinci ameliyata ihtiyacı olan hastalarımız çok. Bu bebeklerin operasyonları iyi geçince çok seviniyoruz, hemşire arkadaşlar da küçük bebek olunca çok seviyorlar. Bu ayrı bir mutluluk tabi ki küçük bebekleri sağlığına kavuşturmak, erişkinlerden biraz daha farklı" ifadelerini kullandı.

"İyi ki de gelmişiz, iyi ki ameliyat olmuş"

Kızının rahatsızlığının anne karnındayken ortaya çıktığını anlatan 30 yaşındaki Fatma Coşkun, "Normalde anne karnında ortaya çıkmıştı ama ben özel hastanede doğum yaptım orada kilo kaybından tekrar kuvöze yatırdılar. Bize bu hastalığın hemen bu şekilde ortaya çıkabileceğini söylemediler. 5-6 aylıkken ortaya çıkabileceğini söylediler ama kilo kaybı, öksürük, hırıltı oldu. Kesinlikle hırıltı geçmedi, mama yerken çok zorlanıyordu biz de buraya geldik. Hocamızla görüştük hemen ameliyat olması gerektiğini söyledi. Çok şükür şu anda durumu çok iyi. İyi ki de gelmişiz iyi ki ameliyat olmuş çocuğum. O hırıltısıyla yemek yerken onun acısı daha büyük iyi ki de ameliyat oldu, şu an çok iyi" şeklinde konuştu.

"Güçlüydüm ama ta ki çocuğumun başına bunlar gelene kadar"

Ameliyatın iyi geçtiğini öğrendikten sonra büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Coşkun, "Doğumdan sonra 10 gün falan evde durdum, birden kötüleşti. Ameliyat 4 saat falan sürdü. Çok ağladım normalde hiç ağlamazdım güçlüydüm ama ta ki çocuğumun başına bunlar gelene kadar her şeye ağlıyordum. Temizlikçi 'nasılsın' diye soruyordu ağlıyordum. Çocuğumu anlatırken bile ağlıyordum. O iyi olsun başka bir şey istemiyorum. 'Ameliyatımız çok iyi geçti, arkadaşlar size gereken bilgiyi verecek' dedi onu dedi zaten ben o kapıdan hiç ayrılmadım. 9 yıl sonra ilk çocuğum. Hamile olduğumu öğrendim, detaylı ultrasonda da çocuğumun böyle olduğunu öğrendim" diye konuştu.

2 aylık Ecrin bebeğe hayat veren kalp ameliyatı
2 aylık Ecrin bebeğe hayat veren kalp ameliyatı
2 aylık Ecrin bebeğe hayat veren kalp ameliyatı
2 aylık Ecrin bebeğe hayat veren kalp ameliyatı

Şehir Hastanesi, İstanbul, Doğum, Kalp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 2 aylık Ecrin bebeğe hayat veren 'kalp' ameliyatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 aylık Ecrin bebeğe hayat veren "kalp" ameliyatı - Son Dakika
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