400 gram doğan Aylin bebek hayata tutundu

SAMSUN - Gebeliğin 23. haftasında 400 gram ağırlığında dünyaya gelen Aylin bebek, yoğun bakımda geçirdiği 4 aylık tedavinin ardından ailesine kavuştu. Bebeğin ailesi zor bir süreç geçirdikleri belirterek, diğer prematüre bebekli ailelere sabırlı olmalarını söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Yeşim ve Caner Bayrak çiftinin bebekleri Aylin Bayrak, gebeliğin 23. haftasında 400 gram ağırlığında 'parmak bebek' olarak dünyaya geldi. 28 santim olan ve hemen VM Medical Park Samsun Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Aylin bebek, burada uzman doktorlar ve tecrübeli hemşireler tarafından ilgiyle bakıldı. 4 ay süren tedavi sürecinde Yeşim ve Caner Bayrak, bebeklerinin tedavisini bitmesini umut ve sabırla bekledi. Tedavinin sonucunda bebeklerini kucaklarını alan aile mutluluk yaşadı. Sağlıkla taburcu olan Aylin Nisan yaklaşık 3 kilogram ağırlığında.

"Sabır isteyen bir süreç"

Çocuğuna kavuşan anne Yeşim Bayrak, "Bebeğim prematüre olarak dünyaya geldi. Çok erken geldi. Çok zorlu bir süreçti. Sabır ve emek isteyen bir durum. Allah, hocalarımızdan razı olsun. Hemşirelerimiz anne gibi baktılar. Bu durum başıma geldiğinde hep araştırdım. Sabırlı oldum ve dua ettim. Bugüne geldik" dedi.

Baba Caner Bayrak (26), "Çok zor bir süreçti. 4 ay sürdü. Maşallah şu anda da herhangi bir sağlık problemi yok. Sağlık çalışanları ellerinde gelenin fazlasını yaptılar" diye konuştu.

"Uykusuz gecelerimiz, sabaha kadar başında beklediğimiz anlar oldu"

Bebeğin süreci hakkında bilgi veren Çocuk Sağlık ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halit İmdat, "Genç bir ailenin bebeği maalesef istenmeyen sebeplerden dolayı 23 haftalık olarak dünyaya geldi. 400 gram olarak doğdu. Bebeğimiz 'aşırı prematüre' diyeceğimiz bir bebek. Bu süre zarfında 4 ay boyunca yoğun bakımda bütün zorlukları atlattı. Savaşları başardı. On parmağıyla doktorların, hemşirelerin ellerine sımsıkı yapıştı. Bu süreci başarıyla atlatarak bugün 3 bin gram olarak eve gitmeye hazır hale geldi. Aşırı prematüre bebeklerin bakımı, takibi gerçekten zor ve meşakkatli bir süreçtir. Teknik açıdan donanımlı ve birikimli bir ekibin olduğu ortamda bu bebekler bakılabiliyor. Bizim hastanemizde teknik açıdan donanımlı ve yenidoğan ekibimizde tecrübeli ve başarılıdır. Bu zorlu süreçte çok uykusuz gecelerimiz oldu. Sabaha kadar başında beklediğimiz anlar oldu. Küçük savaşçımız da bize destek verdi. Buradan prematüre bebeği olan veya bebek sahibi olmak isteyen ailelere şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de çok güzel, teknik açıdan donanımlı, tecrübeli doktor ve hemşirelerin olduğu ekipler var. Bu nedenle korkmayın. Bebekleriniz emin ellerdedir" dedi.

"550 bebekten 272'i prematüre olarak doğdu"

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak ise "Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri hastanelerimizin en kritik birimlerinde biri olup 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir. Bizim ünitemiz özelinde konuşacak olursak, 35 yataklı birimimizde yenidoğan ve çocuk uzmanları eşliğinde tüm bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek kritik yenidoğan bebeklerimize hizmet vermekteyiz. 2024 yılı verilerine baktığımızda yaklaşık 550 bebek yatışı yapmış olup bu bebeklerden 272 tanesinin bin 500 gramında altında prematüre olarak dünyaya gelmiş bebekler olduğunu saptadık. Bu bebeklerin çok büyük bir kısmını başarıyla taburcu ettik. O yüzden deneyimli ve iyi bakım veren ünitenin önemini özellikle burada vurgulamak istedik" şeklinde konuştu.