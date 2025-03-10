400 Gram Doğan Aylin Bebek Hayata Tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

400 Gram Doğan Aylin Bebek Hayata Tutundu

Geniş Video İzle

Aylin bebek, prematüre olarak dünyaya geldikten 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından sağlıkla taburcu oldu.

10.03.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

400 gram doğan Aylin bebek hayata tutundu

SAMSUN - Gebeliğin 23. haftasında 400 gram ağırlığında dünyaya gelen Aylin bebek, yoğun bakımda geçirdiği 4 aylık tedavinin ardından ailesine kavuştu. Bebeğin ailesi zor bir süreç geçirdikleri belirterek, diğer prematüre bebekli ailelere sabırlı olmalarını söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Yeşim ve Caner Bayrak çiftinin bebekleri Aylin Bayrak, gebeliğin 23. haftasında 400 gram ağırlığında 'parmak bebek' olarak dünyaya geldi. 28 santim olan ve hemen VM Medical Park Samsun Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Aylin bebek, burada uzman doktorlar ve tecrübeli hemşireler tarafından ilgiyle bakıldı. 4 ay süren tedavi sürecinde Yeşim ve Caner Bayrak, bebeklerinin tedavisini bitmesini umut ve sabırla bekledi. Tedavinin sonucunda bebeklerini kucaklarını alan aile mutluluk yaşadı. Sağlıkla taburcu olan Aylin Nisan yaklaşık 3 kilogram ağırlığında.

"Sabır isteyen bir süreç"

Çocuğuna kavuşan anne Yeşim Bayrak, "Bebeğim prematüre olarak dünyaya geldi. Çok erken geldi. Çok zorlu bir süreçti. Sabır ve emek isteyen bir durum. Allah, hocalarımızdan razı olsun. Hemşirelerimiz anne gibi baktılar. Bu durum başıma geldiğinde hep araştırdım. Sabırlı oldum ve dua ettim. Bugüne geldik" dedi.

Baba Caner Bayrak (26), "Çok zor bir süreçti. 4 ay sürdü. Maşallah şu anda da herhangi bir sağlık problemi yok. Sağlık çalışanları ellerinde gelenin fazlasını yaptılar" diye konuştu.

"Uykusuz gecelerimiz, sabaha kadar başında beklediğimiz anlar oldu"

Bebeğin süreci hakkında bilgi veren Çocuk Sağlık ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halit İmdat, "Genç bir ailenin bebeği maalesef istenmeyen sebeplerden dolayı 23 haftalık olarak dünyaya geldi. 400 gram olarak doğdu. Bebeğimiz 'aşırı prematüre' diyeceğimiz bir bebek. Bu süre zarfında 4 ay boyunca yoğun bakımda bütün zorlukları atlattı. Savaşları başardı. On parmağıyla doktorların, hemşirelerin ellerine sımsıkı yapıştı. Bu süreci başarıyla atlatarak bugün 3 bin gram olarak eve gitmeye hazır hale geldi. Aşırı prematüre bebeklerin bakımı, takibi gerçekten zor ve meşakkatli bir süreçtir. Teknik açıdan donanımlı ve birikimli bir ekibin olduğu ortamda bu bebekler bakılabiliyor. Bizim hastanemizde teknik açıdan donanımlı ve yenidoğan ekibimizde tecrübeli ve başarılıdır. Bu zorlu süreçte çok uykusuz gecelerimiz oldu. Sabaha kadar başında beklediğimiz anlar oldu. Küçük savaşçımız da bize destek verdi. Buradan prematüre bebeği olan veya bebek sahibi olmak isteyen ailelere şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de çok güzel, teknik açıdan donanımlı, tecrübeli doktor ve hemşirelerin olduğu ekipler var. Bu nedenle korkmayın. Bebekleriniz emin ellerdedir" dedi.

"550 bebekten 272'i prematüre olarak doğdu"

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak ise "Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri hastanelerimizin en kritik birimlerinde biri olup 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir. Bizim ünitemiz özelinde konuşacak olursak, 35 yataklı birimimizde yenidoğan ve çocuk uzmanları eşliğinde tüm bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek kritik yenidoğan bebeklerimize hizmet vermekteyiz. 2024 yılı verilerine baktığımızda yaklaşık 550 bebek yatışı yapmış olup bu bebeklerden 272 tanesinin bin 500 gramında altında prematüre olarak dünyaya gelmiş bebekler olduğunu saptadık. Bu bebeklerin çok büyük bir kısmını başarıyla taburcu ettik. O yüzden deneyimli ve iyi bakım veren ünitenin önemini özellikle burada vurgulamak istedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hastane, Samsun, Sağlık, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 400 Gram Doğan Aylin Bebek Hayata Tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
19:29 İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
19:17 İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
19:17 Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:00:53. #7.12#
SON DAKİKA: 400 Gram Doğan Aylin Bebek Hayata Tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.