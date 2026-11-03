74 yaşındaki hastanın rektumundaki kitle TAMİS ile organ kaybı olmadan alındı

Karın ağrısı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvuran 74 yaşındaki İbrahim Karakurt'a yapılan tetkikler neticesinde Rektumda (kalın barsak son kısmı) polipoid kitle teşhisi kondu. Transanal Minimal İnvaziv (TAMİS) laparoskopik cerrahi yöntem ile ameliyata alınan hasta organ kaybı yaşamadan sağlığına kavuşturuldu.

Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Polikliniğine 1 ay önce karın ağrısı şikayetiyle başvuran 74 yaşındaki İbrahim Karakurt'a yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra kalın bağırsağının son kısmı olan Rektum bölgesinde kitle tespit edildi. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Barış Dirim gözetiminde ameliyata alınan hastaya, Transanal Minimal İnvaziv (TAMİS) laparoskopik cerrahi yöntemi uygulanarak sağlığına kavuşturuldu.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Barış Dirim; "Klinik muayene ve radyolojik görüntüleme sonuçlarını birlikte değerlendirdiğimizde, hastamızın kalın bağırsağının son bölümünde, makat bölgesine yakın yerleşimli, yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde, polip şeklinde bir kitle tespit ettik. Kitlenin barsak duvarı katlarının tutulumu ve yerleşimi göz önünde bulundurarak, hastamız için en uygun tedavi seçeneğini değerlendirdik ve makattan uygulanan kapalı cerrahi yöntem olan Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi (TAMİS) yönteminin uygulanmasına karar verdik. TAMİS yöntemi uygun klinik ve radyolojik kriterleri karşılayan Rektum yerleşimli, geniş tabanlı polipoid lezyonların, karın bölgesinde herhangi bir kesi yapılmadan, makattan ulaşım sağlanarak çıkarılmasına imkan tanıyan özel bir cerrahi tekniktir. Bu yöntem makattan yerleştirilen özel bir cihaz yardımıyla bağırsak içerisindeki çalışma alanımızı genişleterek kitleyi kontrollü, hassas ve güvenli bir şekilde çıkarmamızı sağlar.

Hastamıza uyguladığımız bu yöntemle kitlenin bulunduğu alan bağırsak duvarının tüm katmanlarını içerecek şekilde çıkartıldı ve ayrıntılı incelenmek üzere patoloji laboratuarına gönderildi. Patolojik inceleme sonucunda, tümörün yalnızca bağırsağın iç yüzey tabakasında sınırlı olduğu ve daha derin dokulara ilerlemediği belirlendi. Hasta, organ kaybı yaşamadan ve bağırsağına dışkı torbası açılmasına gerek kalmadan ameliyat sürecini tamamladı" dedi. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Barış Dirim son olarak Denizli Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniğinde Laparoskopik Kalın barsak ve Mide ameliyatlarının başarıyla yapıldığını sözlerine ekledi.