Mesanesinden çıkarılanın dünyada benzerinin olup olmadığı araştırılıyor - Son Dakika
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Sağlık

Mesanesinden çıkarılanın dünyada benzerinin olup olmadığı araştırılıyor

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden genç kadının mesanesinden 1 kilogram ağırlığında 18 santimetre genişliğinde taş çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorları bile şaşkına uğratan durumun Türkiye'de ve dünyada benzeri olup olmadığı araştırılıyor.

08.08.2024 21:01  Güncelleme: 23:41
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden genç kadının mesanesinden 1 kilogram ağırlığında 18 santimetre genişliğinde taş çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorları bile şaşkına uğratan durumun Türkiye'de ve dünyada benzeri olup olmadığı araştırılıyor.

10 YILIN ARDINDAN ADETA TEKRAR HAYATA DÖNDÜ

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Birgül Büyükmanisa, karın ağrısı şikayetiyle Kırkağaç Devlet Hastanesine başvurdu. Burada üroloji servisine sevk edilen Büyükmanisa'nın mesanesinde kitle tepit edildi. Uzman Doktor Ümit Gümüş'ün araştırmaları ve çektirilen filmler sonucu tespit edilen kitlenin alınması için Birgül Büyükmanisa ameliyat masasına yatırıldı.

Ağrı şikayetiyle gitti, mesanesinden 1 kilogramlık taş çıkarıldı

Uzm. Dr. Ümit Gümüş ve ekibi tarafından uzun uğraşlar sonucu 1 kilo 6 gram ağırlığında ve 18 santimetre boyunda bir taş çıkarıldı. Bu dev taşın çıkarılması ameliyat anında büyük sevince sebep olurken, 10 yıldır yaşadığı ağrılar nedeniyle tüm yaşamı alt üst olan Büyükmanisa yeniden hayata döndü.

"BAYA GÜZEL BİR TAŞIM VARMIŞ"

Uzun yıllardır ağrılar çektiğini söyleyen Büyükmanisa, "10 yıl öncen beri şikayetim vardı ama olayın ciddiyetini tam anlamıyla anlayamadım. Son bir aydır çok sancılarım oldu. Sonra Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisine çıktım burada ilaç verdiler. Film çektirip Doktor Ümit Gümüş'e gittim. Doktorumuz sende büyük sıkıntı var dedi. İdrar kesende büyük bir taş var dedi. Allah ondan razı olsun. Çok şükür ameliyatımız iyi geçti. Baya güzel bir taşım varmış. Doktorumuzdan, hemşirelerimizden, başhekimimizden hepsinden Allah razı olsun. Eskiden hastaneye gitmekten korkardım ama şimdi hepsi çok iyiler. Beni dünden beri el üstünde tutuyorlar. Şimdi çok iyiyim çok şükür. Biraz ağrılarım var ama o kadar olacak tabi. 10 yılın cilvesini çekiyorum" diye konuştu.

Eşinin 10 yıldır sıkıntı yaşadığını söyleyen Mehmet Büyükmanisa, "10 yıldır büyük sıkıntılar çektik. Kırkağaç Devlet Hastanesine geldik. Burada Ümit Gümüş hocamız eşimi tedavi etti. Şu an artık rahatız. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi."

Ağrı şikayetiyle gitti, mesanesinden 1 kilogramlık taş çıkarıldı

"HASTAMIZIN TAKİBİ DEVAM EDİYOR"

Ameliyat hakkında bilgi veren Kırkağaç Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Yazıcı'da "39 yaşında kadın hastamız Üroloji Polikliniğimize idrar yaparken güçlük, idrar yaparken tam boşalamama hissi şikayetiyle başvurdu. Üroloji Polikliniğinde Hekimimiz Ümit Gümüş değerlendirdikten sonra dev bir mesane taşı saptadı. Sistolitotomi operasyonuyla yaklaşık 18 santimetre boyutlarında 1 kilo ağırlığında bir mesane taşı çıkarıldı. Operasyon sonrasında hastamızın serviste takibi devam ediyor. İnşallah bir aksilik olmazsa şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren başarılı hekim Dr. Ümit Gümüş, Türkiye'de ve dünyada buna benzer bir olayın olup olmadığını araştıracaklarını belirtti. Şimdi buna benzer bir olayın Türkiye'de ve dünyada olup olmadığı araştırılıyor.

Mesanesinden çıkarılanın dünyada benzerinin olup olmadığı araştırılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Mesanesinden çıkarılanın dünyada benzerinin olup olmadığı araştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şenel Demircan: Geçmiş olsun Allah Türk Doktorların dan Razı olsun 25 1 Yanıtla
  • Murat Saka: Çok zor bir durum valla 6 0 Yanıtla
    oceanAhmet: 3milim taş varken dünya sancı çekiyordum, abla nasıl hayatta kalmış valla helal olsun. 0 0
  • ahmet ak: geçmiş olsun gök taşından daha değerli, 3 1 Yanıtla

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