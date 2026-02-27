Aile Bağışıyla İki Hayat Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile Bağışıyla İki Hayat Kurtuldu

27.02.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de annesi ve kızı böbrek nakliyle sağlığına kavuştu, aile bağıyla hayat kurtaran bağışlar yapıldı.

İZMİR'de böbrek yetmezliğine neden olan nefronofitizi tanısı nedeniyle yıllar önce ağabeyi Ağıt Ayhan'ın (51) donör olduğu nakille sağlığına kavuşan Songül Kara'nın (40) kızı Yaren Kara (12) da annesi ile aynı kaderi paylaştı. Yaren Kara da diğer dayısı Burhan Ayhan'ın (45) bağışladığı böbrekle kurtuldu.

İzmir'de yaşayan ve böbrek yetmezliğine neden olan nefronofitizi hastası Songül Kara, 2009'da Acıbadem Kent Hastanesi'nde ağabeyi Ağıt Ayhan'dan nakledilen böbrekle ikinci hayatına başladı. Daha sonra evlenen Songül Kara'nın 10 Ekim 2013'te 'Yaren' ismini verdiği kızı dünyaya geldi. Yaren Kara'ya da 4 yıl önce kendisiyle aynı teşhis konuldu. Yaren Kara'nın bu süreçte tedavisi sürerken, anne Songül Kara'ya kızının da nakil olması gerektiği söylendi. Kızının kendisiyle aynı kaderi paylaştığını duyunca büyük bir üzüntü yaşayan Songül Kara, kızı için donör arayışına girdi. Songül Kara'nın diğer ağabeyi Burhan Ayhan yeğeni için gönüllü donör olmak istediğini söyledi. Tetkiklerde uygun donör olduğu belirlenen Ayhan'ın böbreği, 19 Şubat'ta yeğenine nakledildi. Nakil, İzmir Acıbadem Kent Hastanesi Nakil Uzmanı Dr. Işık Özgü başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Ayhan, yeğeni Yaren Kara'ya böbreğini vererek yeniden hayata tutunmasını sağladı.

'AĞABEYLERİME SONSUZ TEŞEKKÜR BORÇLUYUM'

Kızına konulan teşhisi ilk duyduğunda bir büyük üzüntü yaşadığını anlatan anne Songül Kara, "Kızımınki de aynı hastalık. Hislerimin tarifi olamaz. Kızımın tedavisi 4 yıl önce başladı. O zaman söylenmesini istemedim. Nakil gerekene kadar hastalığını bilmiyordu. Çocuğuma da durumu psikolog eşliğinde anlattık. Yıllar önce bu hastaneye büyük ağabeyimle geldim ve nakil oldum. Şimdi de kızım için diğer ağabeyim böbreğini verdi. Kan gruplarımız aynı. Babamız da vermek istedi ama kan grubu uymadığı için ondan alınamadı" dedi. Organ bağışı konusunda vericilerin tereddüt etmemesi gerektiğini vurgulayan Kara, "Ağabeylerime sonsuz teşekkür borçluyum. Büyük ağabeyim bana verdi, küçük ağabeyim de kızıma verdi. Değeri biçilemez. İnsanlar organ bağışından korkuyor. Aile bağı olsa da bağışçı olmayanlar oluyor. Ama vericiler 1 hafta sonra normal yaşamına devam ediyor. Yaren biraz daha uzun süreçte toparlayacak" diye konuştu.

GÖNÜLLÜLERE BAĞIŞ ÇAĞRISI

Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Yaren Kara ise şöyle konuştu: "İlk nakil olduğum gece ağrılarım vardı. Şimdi daha iyiyim. Yürüyorum, kendi kendime ayakta duruyorum. Dayıma teşekkür ediyorum. Bağış konusunda ailede kanı tutan birileri var ama vermek istemiyor. Oysa onlar yaşamına devam edebiliyor. Herkes organ bağışında bulunmalı."

'GÖNÜLDEN YAPILINCA SORUN OLMUYOR'

Kardeşine böbreğini tereddüt etmeden bağışladığını söyleyen Ağıt Ayhan ise "Ağabeyim de aynı hastalık nedeniyle yıllar önce hayatını kaybetmişti. O zaman organ nakli bu kadar gelişmemişti. İnsanlar böbrek nakli yapılınca dünyanın sonunun geldiğini düşünüyorlardı. Oysaki ben bunu araştırdım. Gönülden yapılınca sorun olmuyor. Hasta daha çabuk iyileşiyor. 3 gün yattım, 4'üncü gün çalışmaya başladım. Kardeşim Burhan da yeğenime verdi. Organ nakli verin, bir can kurtulduğu zaman insan daha mutlu oluyor" dedi.

'YA NAKİL YA DİYALİZ'

Nakil yapan ekip içinde bulunan Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu ise "Yaren son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle bu noktaya geldi. Süreç içinde ciddi boyutta protein kaybı daha sonra ise kreatin düzeylerinin yükselmesiyle son dönem böbrek yetmezliğine doğru ilerledi. Bu noktada iki seçenek vardı. ya böbrek nakli yapılması ya da diyalize girmesi gerekiyordu. Canlı donör olduğu için dayısından böbrek nakli yapıldı. Başarılı süreç sonunda şu anda böbrek işlevini çok iyi seyretmekte. Başarılı bir nakil yapıldı" diye konuştu.

'HER İKİSİNİN DE DURUMU İYİ'

Bazı hastalıkların genetik olarak aile fertlerini etkileyebildiğini kaydeden Nakil Uzm. Dr. Işık Özgü de "Bir naklin ardından zaman içinde diğer aile fertlerinde de bu tür nakiller gerekebiliyor. Her ikisi için de işler iyi gitti. Yaren dayısından böbrek nakli oldu. Her ikisinin de durumu gayet iyi. Bu gönüllülük meselesi, organ bağışlamak cesaret gerektiriyor. Büyük bir fedakarlık. Bizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Böbrek, Sağlık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aile Bağışıyla İki Hayat Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti
Baklayı ağzından çıkardı Szymanski’den Fenerbahçe itirafı Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı
Santral inşaatında facia 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Santral inşaatında facia! 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:48:07. #7.12#
SON DAKİKA: Aile Bağışıyla İki Hayat Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.