Aile Hekimliklerinde Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, aile hekimliklerinde artık geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da yapılabileceğini söyleyerek, "Aile sağlığı merkezlerinde verilen bu kontrollü hizmet sayesinde merdiven altı uygulamaların önüne geçilecek" dedi.

Aile Hekimliği Kanunu'nda 15 Haziran'da yapılan değişiklikle aile hekimleri, hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi tedavisi verebilecek. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, DHA'ya yaptığı açıklamada aile hekimliklerinde artık geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da yapılabileceğini söyleyerek, "Akupunktur iğne yöntemiyle vücudun belirli noktalarının bilimsel olarak uyarılmasıyla, iğnelerin batırılmasıyla o bölgelerin tedavisine sebep olacak alanlarda koruyucu, geliştirici tedavi yöntemlerinden biri. Diğer taraftan da fitoterapi, yine geleneksel ve modern yöntemlerle elde edilmiş bitki özleriyle, belirli hastalıklarda koruyucu, tamamlayıcı ve destekleyici bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bu kanunla birlikte artık birinci basamaktaki aile hekimlerimiz de hem akupunktur, hem de fitoterapi uygulama imkanına sahip olmuş oldular" dedi.

'AİLE HEKİMLİKLERİNDE FİYAT DAHA UYGUN OLACAK'

Demirkol, bu alanlarda hizmet verebilmek için aile hekimlerinin sertifika sahibi olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Şu anda 1000 üzerinde akupunktur sertifikası olan, 400'ün üzerinde de fitoterapi sertifikası olan halihazırda sözleşmeli aile hekimimimiz var. Daha önceki yönetmeliklerimiz ve kanunlarımız kapsamında aile hekimliklerinde bunlar uygulanmıyordu. 15 Haziran'da başlattığımız bu yeni uygulamayla, Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun da destekleriyle, 'Biz hastalık bakanlığı değiliz, Sağlık Bakanlığı'yız' mottosuyla, hem akupunkturu, hem de fitoterapi, geleneksel tamamlayıcı tıp tedavisi altında hastanelerimizde bugüne kadar uygulandığı gibi artık aile sağlığı merkezlerimizde de uygulamaya başlıyoruz. Bu kapsamda hafta sonları ve resmi tatil günlerinde sertifikası olan aile hekimlerimiz bulundukları ilde il sağlık müdürlüklerine başvurarak hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sertifikalarının uygunluğuna göre akupunktur veya fitoterapiyi yine kendi aile sağlığı merkezlerinde uygulama imkanına sahip olacak. Aile hekimliklerinde çok daha uygun bir fiyata bu alanlarda hizmet alabilecek vatandaşlarımız" ifadelerini kullandı.

'SEMPTOMATİK TEDAVİLERDE FAYDA SAĞLIYOR'

Geleneksel tamamlayıcı tıp başlığı altında akupunktur ve fitoterapinin koruyucu sağlık alanında birçok hastalığın önlenmesine katkı sağladığı bilindiğini söyleyen Demirkol, "Akupunktur özellikle sigara bırakma yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor. Fazla kilolu, obezite durumunda yine akupunkturun kilo verme ile ilgili olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Halk arasında hipertansiyon olarak bilinen yüksek tansiyonda, karın ağrılarında ve birçok migren ataklarında yine bu geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemlerinden de destek alınmakta. Akupunktur bu noktada çok geniş bir alanda hem koruyucu sağlık anlamında, hem de semptomatik tedavilerde fayda sağlıyor. Aynı zamanda fitoterapinin diyabet, hipertansiyon gibi birçok alanda bilimsel olarak katkı sağladığı ispatlanmış durumda" dedi.

Demirkol, ayrıca, "Zaten sertifikalarımız sadece hekimlere veriliyor. O sebeple de hekim olmayan, sertifikası olmayan, Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olmamış, merdiven altı tabir ettiğimiz yerlerdeki bu uygulamaların çok büyük yan etkileri ve zararları olabiliyor. Aile sağlığı merkezlerinde verilen bu kontrollü hizmet sayesinde merdiven altı uygulamaların önüne geçilecek. Hastanelerimizde bu hizmeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde uzun süredir sürdürürken, sağlığın kapı tutucusu, ilk başvuracağımız yer olan, aslında sağlığımızın doğru yönlendiricisi olan aile hekimlerimizin bu alanda hizmet etmemesi düşünülemezdi. Bu düzenleme ile önemli bir açık kapatılmış oldu. Sigara bırakmada, fazla kilolardan kurtulmada, semptomatik tedavide birçok alanda geleneksel tamamlayıcı tıbbın da faydalarından vatandaşımızı mahrum etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık müdürlüklerimizin kontrolünde, Sağlık Bakanlığımız tarafından verilmiş sertifika programlarından sertifikasını almış hekimlerimizin bunu en güzel şekilde yapacağını biliyoruz. Aile hekimliklerimizi daha da güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.