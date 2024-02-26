Sağlık

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan: " Gazze'de her 10 dakikada, bir çocuk ölüyor"

ANKARA - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı'nın 7'nci toplantısında, "Bu toplantıyı yaparken dahi Gazze'de her 10 dakikada, bir çocuk ölüyor" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Moğolistan'da düzenlenen 'Parlamentoda Gençliğe Evet' temasıyla Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı'nın 7'nci toplantısına katıldı. İnan, burada yaptığı konuşmada AK Parti Gençlik Kolları olarak bir milyondan fazla genç üyesiyle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük gençlik kolları hareketi olduklarını ifade etti. Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu vurgulayan İnan, konferansta gerçekleştirilen çalışmanın Filistin ve Gazze için bir neticesi olması gerektiğini kaydetti. İsrail rejiminin adeta "Nazi rejimi" olduğunu söyleyen İnan, "Bu rejime açıktan destek veren ülkeler ise gestapoluk yapmaktadır. Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması için, yaşanan insanlık suçlarına 'dur' demek için sesimizi hep birlikte yükseltmeli, aksiyon almalıyız" dedi.

"Bu toplantıyı yaparken dahi Gazze'de her 10 dakikada, bir çocuk ölüyor"

Genç temsiliyetin önemi üzerine yaptığı konuşmadan sonra İnan, "İsrail; Gazze'de suyu kesti, elektriği kesti. Hastaneleri, okulları bombalıyor. Dünyanın gözlerinin önünde 365 kilometrekarelik bir alanda insan haklarına aykırı bir vahşet yaşatıyor. Bu toplantıyı yaparken dahi Gazze'de her 10 dakikada, bir çocuk ölüyor. Son çocuk ölünceye kadar İsrail katlediyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları olarak tüm Türkiye'de gerçekleştirdikleri eylemin de altını çizen İnan, AK Parti Gençlik Kolları'nın Türkiye'de 'SAY STOP' diyerek 50 bini aşkın gençle başlattığı farkındalık eyleminin tüm dünyada ses getirdiğini söyledi.

"Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini her daim destekleyeceğiz"

İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımdan dolayı İnan, Moğolistan'da yaptığı konuşmasında İsrail'e seslenerek, "Buradan bir kez daha bu katillere büyük bir öfkeyle seslenmek istiyorum. Sizin elinizde büyük bir insanlık suçu var. Kıyamete kadar alnınızdan silinmeyecek bir utanç var ve biz işlediğiniz tüm savaş suçlarını, gaddarca öldürdüğünüz o bebekleri, paramparça ettiğiniz o çocukları, vahşet dolu acıları gençliğimiz yettiğince, bizim yetmezse nesilden nesile aktaracağız ve hesabını verene kadar yüzünüze vuracağız. Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini her daim destekleyeceğiz" diye konuştu.