Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Polikliniği Açıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Polikliniğinin yeni binası, 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hasta kabulüne başladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Nöroloji Polikliniğinin yeni binasının açılışı gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi K Blok yanına yapılan Nöroloji Polikliniği, N Blok olarak hizmet vermeye başladı. Konuşmasında 9 ay gibi kısa bir süre önce atılan mütevazı temelin bugün dev bir hizmet kurumuna dönüşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Burada herkesin karınca kararınca destek olması lazım. Bu hususta Antalya, Türkiye'ye örnek şehirlerden biridir. Eğitimde devletin yapmış olduğu her bir dersliğe Antalyalılar bir derslik daha eklediler. Bu Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir başarıdır. Sağlıkta da son dönemde büyük bir atak var. Bugün burada üç sağlık kuruluşunun açılışını, birinin de temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Hepsi de hayırseverlerimizin eseri" dedi.

2 bin yataklı dev sağlık üssü

Kurumsal desteklerin de sağlık yatırımlarında büyük rol oynadığını belirten Vali Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde yürütülen projeler hakkında bilgileri paylaştı. Bankalar Birliği'nden 100 milyon TL, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ise 50 milyon TL'lik önemli desteklerin sağlandığını açıklayan Vali Şahin, "Arkamızda yükselen 900 yataklı büyük sağlık yuvası, ana binamızla entegre olacak. Böylece 2 bin yatağın üzerinde kapasitesiyle Türkiye'nin belki de en büyük üniversite hastanesine kavuşmuş olacağız. Devam eden güçlendirme çalışmaları bittiğinde Antalya hem bina güvenliği hem de sunulan hizmet kalitesiyle Türkiye'ye örnek bir sağlık üssü haline gelecek" şeklinde konuştu.

Nöroloji Polikliniğini 9 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlayan hayırsever İrfan Aktaş'a ve yüklenici firma yetkilisi Özcan Bey'e teşekkür eden Vali Şahin, bu hızlı ve disiplinli çalışmanın diğer kurum, kuruluş ve firmalara da örnek olması gerektiğini belirtti.

"81 milyon liralık yatırımda hayırsever imzası"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise, toplam 2 bin 111 metrekare kapalı alana sahip olan yeni poliklinik binasının 81 milyon 68 bin TL bütçeyle tamamlandığını söyledi. Rektör Özkan, projenin en dikkat çekici yönünün ise maliyetinin yüzde 35'inin (27 milyon 868 bin TL) hayırsever İrfan Aktaş tarafından karşılanması, yatırımın kalan yüzde 65'lik kısmının ise Akdeniz Üniversitesi'nin öz kaynaklarıyla finanse edilmesi olduğunu ifade etti. Rektör Özkan, "Burada hem üniversitemizin kaynaklarını doğru kullanma iradesi var hem de Antalya'nın hayırseverlik geleneğine yakışan çok değerli bir katkı var. Değerli hayırseverimiz İrfan Aktaş'a gönülden teşekkür ediyorum. Kazancın insan hayatına nasıl dokunduğu bambaşka bir anlam taşır. Aktaş'ın desteği, yıllar boyunca burada hizmet alacak hastalarımızın hayatında güzel bir iz bırakacaktır" dedi.

"Nöroloji hastalarına üst düzey konfor ve mimaride estetik"

Yeni binanın sadece teknik bir ihtiyacı karşılamadığını, aynı zamanda hasta konforunu ve çalışma ortamını iyileştiren bir mimariye sahip olduğunu belirten Rektör Özkan, nöroloji hastalarının birçoğunun uzun süreli takip gerektirdiğini ve hastaneye ulaşımda zorluklar yaşayabildiğini hatırlattı. Rektör Özkan, binanın planlanmasında Mimarlık Fakültesi ile ortak çalışılarak ferah ve insana güven veren bir tasarım ortaya çıkarıldığını söyledi. Rektör Özkan, yeni binada modern poliklinik odaları, EEG ve EMG üniteleri, müdahale alanları, nörosonoloji birimi, derslikler ve toplantı salonları, akademik çalışma alanları olduğunu ifade etti.

Antalya'nın iş dünyasına güçlü çağrı

Yurt dışındaki güçlü üniversitelerde hayırsever katkısının çok görünür olduğunu belirten Rektör Özkan, Türkiye'nin köklü vakıf ve dayanışma kültürüne atıfta bulunarak, Antalya iş dünyasına çağrıda bulundu. Rektör Özkan, "Antalya, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle çok güçlü bir şehir. Bugün buradan Antalya'nın hayırseverlerine, iş insanlarına samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum: Akdeniz Üniversitesiyle daha güçlü bağ kurun. Sağlığa, eğitime ve bilime yapılan her katkı bu şehrin geleceğine değer katar" dedi.

"Akdeniz Üniversitesi hastanesi baştan aşağı yenileniyor"

Konuşmasında üniversite hastanesindeki diğer büyük yatırımların da müjdesini veren Rektör Özkan, 900 yataklı yeni hastane binasının inşaatının hızla yükseldiğini ve daha önce talihsiz bir yangın atlatan B Blok'taki güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Hedeflerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesini ülkenin en önemli sağlık merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, projede emeği geçen mimarlara, teknik ekibe, yüklenici firmaya ve açılışı onurlandıran tüm devlet protokolüne teşekkür etti.

"Onlar olmasaydı bu proje gerçekleşmezdi"

Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan isimlere tek tek teşekkür eden hayırsever İrfan Aktaş ise, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'ın projenin "olmazsa olmazı" olduğunu vurguladı. Aktaş, "Daha önce de birçok değerli kuruluşa bina yardımlarında bulunmuştum ama inanın bizi en fazla heyecanlandıran, Akdeniz Üniversitesi'ne yapmış olduğumuz katkılarla oluşturulan Nöroloji Kliniği oldu. Bu projenin olmazsa olmazı Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Hanım ve Prof. Dr. Ömer Özkan hocamdır. Onlar olmasaydı bu proje gerçekleşmezdi. Kendilerine ayrıca çok teşekkür ederim" dedi.

Aktaş, kliniğin iletişim sürecini yürüten Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre'ye, Rektörlük Özel Kalem Müdürü Ayla Aksay'a, projeyi çizerek uygulanır hale getiren Mimarlık Fakültesi'ne ve inşaat imalatını üstlenen müteahhit Özcan Bey'e şükranlarını sundu. Binanın hizmet kalitesini omuzlayacak olan sağlık kadrosunu da unutmayan Aktaş, görevlerinde başarılar dileyerek, "Yeni kliniğimiz Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

İrfan Aktaş ve ailesine plaket takdimi sonrası İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özgün Türkmen, protokolle dua eşliğinde kurdele kesimini gerçekleştirdi. Ardından heyet binayı gezdi. Açılışa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan, Antalya Milletvekilleri Av. Mustafa Köse, Av. İbrahim Ethem Taş, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Cengiz Toker, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, hayırsever İrfan Aktaş ve eşi, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, fakülte dekanları, başhekim yardımcıları, hastane yöneticileri ve çalışanlar katıldı. - ANTALYA