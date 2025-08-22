Algoloji Kliniği ile Ağrılara Son

ANKARA'da yaşayan ve 13 yıldır bel fıtığı rahatsızlığı ile mücadele eden 2 çocuk annesi memur Züleyha Çeliksu (37), 6 ay önce Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği'nde uygulanan radyofrekans tedavisi ile sağlığına kavuştu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Algoloji (ağrı) Kliniği, kronik ağrılarla mücadele eden hastalara umut oluyor. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı bel fıtığı, kanal daralması ve trigeminal nevralji gibi şiddetli ağrı tablolarında röntgen ve ultrason eşliğinde yapılan girişimsel işlemler, ameliyatsız çözümlerle hastaların günlük hayatına dönüşünü sağlıyor. Ankara'da yaşayan ve 13 yıldır bel fıtığı rahatsızlığı ile mücadele eden 2 çocuk annesi Züleyha Çeliksu da 6 ay önce Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği'nde uygulanan radyofrekans tedavisi ile sağlığına kavuştu.

'SONRA BİRKAÇ HAFTADA NORMAL HAYATIMA DÖNDÜM'

Züleyha Çeliksu, her yıl belirli aralıklarla bel ağrıları olduğunu ve bunun için ilaç kullandığını söyleyerek, "5 yıl önce de ağrılarım şiddetlendi ve 'ameliyat' dediler. O süreçte ameliyatı hiç istemedim. Bitkisel tedavilerle falan düzelmiştim. Ama geçen sene kanal daralması da çıktı. Böyle bir teşhis koydular. Bel fıtığıyla birlikte 6-7 ay sürekli ilaç kullandım. Ağrılarım çok fazla arttı. Bu beni psikolojik olarak çok etkilemişti. Sosyal hayatımda, iş hayatımda sürekli izin kullanmam gerekiyordu, rapor kullanmam gerekiyordu. Amirlerime karşı da mahcup oluyordum. Sürekli tekrarlıyordu çünkü. Ağrılarım o kadar fazlaydı ki çoraplarımı eşim ve çocuklarım giydiriyorlardı. Şimdi bu aldığım tedavi ile gayet iyiyim. Ameliyatı bile göze almıştım. Algoloji bölümünü de o zaman duymuştum. Beni yönlendirdiler. 2 doz enjeksiyon yapıldı bana. Birincisinde ağrılarım hafiflemişti ama tam iyileşmemiştim. İkincisinde radyofrekanslarla elektrikli bir tedavi uyguladılar. O şekilde tedaviden sonra birkaç haftada normal hayatıma döndüm. 6 ay oldu şu an; hiç ilaç kullanmıyorum. Bu benim için büyük bir mutluluk" dedi.

'SİNİRLERİ UYUŞTURUP, DUYARSIZLAŞTIRIYORUZ'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği Eğitim sorumlusu Prof. Dr. Yavuz Akçaboy, algolojinin kronikleşmiş, uzamış, diğer bölümlerinin artık baş edemediği ağırlarda devreye giren ve o ağırları tedavi etmeye çalışan bir bilim dalı olduğunu söyleyerek, "Örneğin bir yerinizi incittiğiniz zaman, bir ilaç aldığınızda ağrınızı geçirebilirsiniz. Ama o incinme durmadan ortaya çıkarsa, bir zaman sonra o basit ilaçlarla ağrısızlığı sağlamak mümkün olmayabiliyor. O yüzden biz devreye gidiyoruz. O zaman ilaçların yanı sıra algolojide de yoğun kullandığımız bazı girişimsel işlemler dediğimiz, bazen röntgen makinesinin altında veya bazen ultrason kullanarak, özel iğnelerle, özel tekniklerle o sinirleri uyuşturmak veya duyarsızlaştırmak şeklinde bazı işlemler yapıyoruz. Diğer branşlarda da her hekimin işi, belki ağrıyı azaltmak veya kesmek ama bizim tek işimiz bu. Tamamen ağrıyla ilgileniyoruz. Başka bir ilgilendiğimiz bir konu olmadığı için de bu konuda başarılı bir kliniğiz" diye konuştu.

'ALGOLOJİ AMELİYAT ÖNCESİ SON ÇIKIŞ'

Prof. Dr. Akçaboy, bel fıtığı ağrısının çok yaygın bir toplumsal problem olduğunu söyleyerek, "Kronikleştikçe işin seyri değişiyor. Ağrının yanı sıra bazı psikolojik faktörler de devreye giriyor. Hasta işinden, sosyal hayatından eksik kalıyor, özel hayatında sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Bize gelen hastalar, genellikle diğer bölümlerde tedavisi zor olan hastalar oluyor. Biz bu hastalara girişimsel işlemler yapıyoruz. Bazen etkilenmiş sinirin etkilenmesini azaltmak için radyofrekans gibi işlemler yapıyoruz. Ödemi gidermek için işlemler yapıyoruz, o fıtığın artık hastaya zarar vermemesi için fıtığı küçültücü işlemler yapıyoruz. Ağrılar; kolda, bacakta, başta, yüzde, her yerde olabilir. Ameliyat son çare olmalı. Amacımız ameliyat olmadan hastayı kurtarabilmek; bunun için çalışıyoruz. Bu algoloji işlemleri aslında hastaların ameliyat olmasını sayı olarak azaltan bir işlem. Biz bu işlemleri yaparken bazen 'sedasyon' dediğimiz çok hafif bir uyku hali alması, biraz keyfinin yerinde olması için bazen ufak tefek anestezik ilaçlar kullanabiliyoruz ama hastanın günlük yaşamını etkilemiyor. 10-15 dakikalık bir işlem toplamda. İşlemimiz bittikten sonra hastayı bir dinlenme odasına alıyoruz. Ondan sonra normal günlük hayata dönebiliyor. Algolojiyi ameliyat öncesi son çıkış olarak düşünebiliriz" dedi.