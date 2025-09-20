Alperen Şengün\'den SMA hastası Çağan Ata\'ya destek

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, formasını, kampanyasına destek için hediye ettiği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 6 aylık Çağan Ata Taran'ın tedavisi için kritik saatlere girildi. Doktorların, oğlunun 6'ncı ayı doldurana kadar ilacına kavuşursa, normal bir çocuk gibi yaşam süreceğini söylediğini belirten Ahmet Miraç Taran (36), sadece 1 günleri kaldığına dikkat çekerek, "Ata, eğer bu ilacı, herhangi bir semptom göstermeden, 6 aylık sürede alırsa, SMA'nın hiçbir etkisini göstermeden hayatına devam edecek" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan ve geçen yıl evlenen Aleyna (26)-Ahmet Miraç Taran çiftinin, 21 Mart'ta dünyaya gelen Çağan Ata adlı oğullarına henüz 18 günlükken, SMA'nın en yaygın ve ağır türü olan Tip-1 (Werdnig-Hoffmann) teşhisi konuldu. Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatan aile, kermes, konser biletleri gibi farklı yardım kampanyaları düzenledi. SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden 6 aylık Çağan Ata Taran'ın tedavi süreci için Milli basketbolcu Alperen Şengün de Milli Takım oyuncularının tamamının imzasını taşıyan formasını hediye etti.

1 MİLYON TL'DEN AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI

Forma, Şengün'ün kendi sosyal medya hesabı ve Bursaspor Basket'in sosyal medyasından paylaşılan, "Sevgili Çağan Ata, sağlığına kavuşman için formamı hediye etim. Bütün desteğimiz seninle" dediği videosu ve Bursaspor Basketbol aracılığıyla, kulüp başkanı Sezer Sezgin tarafından, "Sevgili Çağan Ata, Milli Takımımızın göz bebeği Alperen ağabeyin ve Milli Takımımız bu formayı imzaladı. Senin iyileşme sürecine katkı sunmak adına, Bursaspor Basket olarak, biz de bu formayı satışa çıkarıyoruz. Buradan hayırsever iş insanlarını destek olmaya davet ediyoruz" çağrısıyla 1 milyon liradan açık artırmaya çıkarıldı. 6 ayı yarın dolacak olan Çağan Ata Taran'ın tedavisi için ise kritik saatlere girildi.

"SON GÜNLERİMİZ"

SMA Tip-1 hastası çocuklarının 6'ncı aylarına kadar motor sinir hücrelerinin yüzde 90'ını kaybettiklerini ve bu nöronların bir kez kaybedildiğinde tekrar oluşturulmasının mümkün olmadığının, oğlunun 6'ncı ayı doldurana kadar ilacına kavuşursa normal bir çocuk gibi yaşam süreceğinin doktorlar tarafından söylendiğini belirten Ahmet Miraç Taran, bunun için sadece 1 günleri kaldığına dikkat çekti. 21 Eylül'de bu sürenin dolacağını söyleyen Taran, hastalığı Çağan Ata'nın topuk kanıyla öğrendiklerini ifade ederek, "Hastalığı Ata, 18 günlükken öğrendik. O günden beri süreç çok zordu. Evlilik öncesi yapılan SMA tarama testi bana yapıldığında negatif çıkmıştı. Benim testim negatif çıktığı için, eşime test yapılmadı ve maalesef 3 milyonda bir kez görülen mutasyonla, SMA hastası oğlum dünyaya geldi. Ata'nın kurtulabilmesi için son günlerimiz. Ata, eğer bu ilacı, herhangi bir semptom göstermeden, 6 aylık bir sürede alırsa, SMA'nın hiçbir etkisini göstermeden, hayatına normal bir çocuk gibi devam edecek" diye konuştu.

"BU FORMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Tedavi için gerekli olan 80 milyon liranın şu ana kadar 55 milyon lirası toplanırken, Milli basketbolcunun açık artırma ile satışa sunulan formasının hayati önem taşıdığını belirten anne Aleyna Taran ise "Şu an açık arttırmada olan bir forma var. Çağan Ata'ya destek olmak için satılan bir formadır. Bu forma gerçekten hayati önem taşıyor. İş adamları ve diğer büyük insanlara sesleniyorum. Çağan Ata'ya destek olmak için bu formayı almalarını rica ediyoruz. Çağan Ata, Alperen ağabeyi sayesinde çocuk gibi yaşamına devam edecek" dedi.