Alzheimer Riskini Yüzde 45 Azaltmak Mümkün - Son Dakika
Alzheimer Riskini Yüzde 45 Azaltmak Mümkün

Alzheimer Riskini Yüzde 45 Azaltmak Mümkün
14.03.2026 11:46
Alzheimer riski yaşlı nüfusla artıyor; korunma önlemleriyle riskin yüzde 45 azaltılabileceği belirtildi.

Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) Bodrum Şubesi Başkanı Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz, yaşlı nüfusun artmasıyla Alzheimer riskinin yükseldiğini belirterek, korunma önlemleriyle bu riskin yüzde 45 azaltılabileceğini bildirdi.

Yılmaz, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Bodrum Esnaf ve Sanayici İş İnsanları Derneği (BESİAD) işbirliğiyle düzenlenen programa katıldı.

Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Yılmaz, hastalığın özellikle kadınlar üzerindeki etkisi ve korunma yollarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Hastalığın en önemli risk faktörü yaş"

Dünya genelinde yaşlı nüfus oranının hızla arttığına dikkati çeken Yılmaz, "Yaş ilerledikçe Alzheimer riski katlanarak artıyor. Korunma önlemleriyle hastalığın görülme riskini yüzde 45 azaltabiliyoruz." dedi.

Yılmaz, Türkiye'de 65 yaş üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 12 olduğunu, 2080'de bu oranın yüzde 25'e ulaşacağını söyledi.

Alzheimer vakalarının yalnızca yüzde 5-10'unda genetik geçiş görüldüğünü belirten Yılmaz, genetik vakaların genellikle daha erken yaşta ortaya çıktığını belirtti.

İleri yaşın yanı sıra kadın cinsiyeti, düşük eğitim düzeyi, fazla kilo, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, inme ve diğer kalp-damar hastalıklarının da hastalık riskini artırdığını aktaran Yılmaz, uyku bozuklukları, uyku apnesi, hava kirliliği, işitme-görme kaybı, orta yaşta ağır depresyon geçirme ve sigara kullanımının da Alzheimer riskini artıran faktörler arasında olduğunu bildirdi.

Tedavi ve takip gerektiren bir hastalık

Geçmişte Alzheimer'ın çoğu zaman "yaşa bağlı unutkanlık" olarak görülse de, günümüzde tanı yöntemlerinin geliştiğini belirten Yılmaz, beyin omurilik sıvısı incelemeleriyle Alzheimer patolojisinin net şekilde tespit edilebildiğini kaydetti.

Hastalığın utanılacak bir durum olmadığına dikkati çeken Yılmaz, Alzheimer'ın tansiyon veya diyabet gibi tedavi ve takip gerektiren bir hastalık olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, "Hastaların üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Bu nedenle kadınların korunmasına yönelik farkındalık önemli." dedi.

Akdeniz tipi beslenme ve aktif yaşam önerisi

Alzheimer'dan korunmada sağlıklı yaşamın önemine dikkati çeken Yılmaz, Akdeniz tipi beslenme, düzenli uyku, işlenmiş gıdalardan uzak durma, zihinsel ve sosyal aktiviteler ile düzenli egzersizin riskin azaltılmasında etkili olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Melek Kandemir, Türkiye, Bodrum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alzheimer Riskini Yüzde 45 Azaltmak Mümkün - Son Dakika

