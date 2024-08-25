Ameliyattan korkup kaçtı, vücudundan 15 kiloluk dev kitle çıktı - Son Dakika
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Sağlık

Ameliyattan korkup kaçtı, vücudundan 15 kiloluk dev kitle çıktı

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı bir ameliyatla, bir hastanın vücudundan 15 kilogramlık dev bir kitle çıkarıldı. Hastanın ameliyatı öncesinde korkup kaçtığı ancak şikayetlerinin artması üzerine tekrar hastaneye başvurduğu belirtildi.

25.08.2024 12:35
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Ameliyattan korkup kaçtı, vücudundan 15 kiloluk dev kitle çıktı

İZMİR - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi bölümüne; karnında ağrı, şişlik ve nefes darlığı şikayetleriyle başvuran ve yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 15 kilo ve 28 santimetrelik dev kitle tespit edilen hasta, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

İzmir'de yaşayan 68 yaşındaki Selma Coşkun, karnında ağrı, şişlik ve nefes darlığı şikayetleriyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucu yaşlı kadının karnında yaklaşık 15 kilogram ağırlığında, 28 santim boyunda nadir görülen kitle olduğu teşhisi konuldu. O an ilk şoku yaşayan ve Mart ayı için kendisine ameliyat tarihi verilen talihsiz kadın, ameliyata gitmedi. Coşkun, ilerleyen süreçte kitlenin büyümesi ve şikayetlerinin artması üzerine yaklaşık 3 ay sonra tekrar hastanenin yolunu tuttu ve bu sefer ameliyat olmayı kabul etti. Dev kitle, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Bağcı ve ekibinin birlikte girdiği operasyonla başarılı bir şekilde çıkartıldı.

"Kitlenin kesin olmamakla beraber yumurtalıklarla ilgili olduğu söylenildi"

Yapılan ameliyata ilişkin genel bilgiler veren Opr. Dr. Mustafa Bağcı, "Hastamız karın ağrısı, karında şişlik, nefes darlığı, halsizlik gibi şikayetlerle hastanemize başvurdu. Yaptığımız muayene ve tetkikler sonunda hastanın karnında dev bir kitle olduğunu tespit ettik. Hastamızın 25 yıl önce rahim ve yumurtalıkların alındığını tespit ettik. Yumurtalıklar alındığı için yumurtalıklarla ilgili bir şüphe ortadan kalktı ama yine de biz onu değerlendirdik. Ameliyatı gerçekleştirdik ve yaklaşık 15 kilo ağırlığında, 28 santim çapında yumurtalıklarla ilgisi olduğunu düşündüğümüz dev bir kitle çıkardık. Kitleyi de patolojiye gönderdik. Kitlenin kesin tanı verememekle beraber yumurtalığa ait olduğu söylenildi. Hastamızın şu an herhangi bir sıkıntısı yok, durumu gayet iyi. Patoloji sonucunu göre de gerekli tedavilere devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hastalar doktordan korktuğu için hastaneye gelmiyor"

Bu tarz kitlelerin vücutta geç fark edilebildiğine işaret eden Opr. Dr. Bağcı, şunları kaydetti:

"Kitle 5-10 kiloya kadar belli olmayabiliyor. Bazen de hastanın ihmali söz konusu oluyor. Hastalar kitleleri hissettiği halde doktordan korktuğu için hastaneye gelmiyorlar. Bizim hastamıza mayıs ayına ameliyat günü vermiştik. Mayıs ayında ameliyat gününden korktuğu için kaçtığını beyan etti. Daha sonra şikayetlerinin artması, kitlenin büyümesi üzerine hasta tekrar gelmek zorunda kaldı ve ameliyatını yapmak zorunda kaldık."

"Hasta oturarak uyuyordu"

Opr. Dr. Bağcı, hastadaki kitle çok büyük olduğu için anestezinin hastaya, 'ameliyat olması çok risklidir' ibaresi verdiğini belirtti. Sözlerini sürdüren Bağcı, hastanın akciğerlerinden kalbine kadar büyük bir baskının olduğunu ve hastanın o süreçte oturarak uyuduğunu söyledi.

"Korktum, kaçtım ama çok pişmanım"

Korktuğunu ve bu yüzden hastaneden kaçtığını ifade eden Selma Coşkun da "Kaçtığım için çok pişman oldum. Eğilemiyordum, nefes alamıyordum. Çok şikayetim vardı. Şu an çok iyiyim. Bütün hocalarım çok güzel ilgilendi" cümlelerine yer verdi.

Ameliyattan korkup kaçtı, vücudundan 15 kiloluk dev kitle çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ameliyattan korkup kaçtı, vücudundan 15 kiloluk dev kitle çıktı - Son Dakika

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